Госдума узаконит бесплатные прививки в частных клиниках

Законотворческая инициатива была одобрена во втором чтении

Список медицинских организаций, в которых граждане смогут бесплатно сделать профилактическую прививку, будет расширен. Соответствующую инициативу одобрили во втором чтении депутаты Госдумы РФ.

Изменения внесут в Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», сообщили в пресс-службе Госдумы. После принятия поправок в окончательном чтении бесплатно привиться от инфекционных заболеваний, включенных в национальный календарь вакцинации, можно будет не только в государственной, но и в частной клинике. Для этого такое учреждение должно работать в системе обязательного медицинского страхования (ОМС).

Сейчас россияне, которые прикреплены к частным клиникам по своему полису ОМС, не имеют возможности сделать такую прививку бесплатно. Такая услуга доступна только в государственных или муниципальных медучреждениях.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, в частных клиниках по месту жительства наблюдаются десятки тысяч россиян, а за бесплатной вакцинацией им приходится обращаться в другое место. «Принятие данного закона позволит гражданам сделать прививку в привычном и удобном для них медицинском учреждении, у специалиста, которому они доверяют. А от доступности медицинских услуг зависит качество здравоохранения в целом», — указал спикер нижней палаты парламента.

Напомним, что, по данным на конец мая, полный курс вакцинации от коронавируса прошли уже 10 миллионов россиян, в том числе 370 тысяч свердловчан. У более 5 миллионов жителей страны с начала пандемии была выявлена инфекция. Как писала «Областная газета», медики считают, что, если антитела к коронавирусу будут иметь 60-70 процентов населения, его распространение замедлится. Сегодня, 7 июня, также стало известно, что вакцинация против коронавирусной инфекции в Российской армии находится на завершающей стадии. Военнослужащие выработали коллективный иммунитет.