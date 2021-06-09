Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 13 свердловских городах

Болеют или переболели 2,1% населения области. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. Новые случаи зафиксированы в 13 городах.

В Екатеринбурге каждый день продолжают выявлять больше всего новых ковид-пациентов в регионе. Накануне стало известно о 64 (всего 44 395). Кроме того, новые заразившиеся выявлены в следующих муниципалитетах:

Верхняя Пышма (+1, 1 814),

Верхняя Салда (+5, 493),

Верхотурье (+1, 169),

Горноуральский ГО (+4, 558),

Каменск-Уральский и Каменский район (+1, 2 392),

Красноуральск (+1, 630),

Красноуфимск и Красноуфимский район (+1, 1 374),

Кушва (+3, 492),

Нижний Тагил (+18, 6 276),

Первоуральск (+4, 3 238),

Пышминский район (+1, 819),

Рефтинский ГО (+1, 161).

Накануне стало известно о 105 новых случаях коронавируса. Общее число заболевших COVID-19 свердловчан перевалило за 90 тысяч. Болеют или переболели 2,1% населения области. Напомним, что отметку в 80 тысяч инфицированных регион преодолел 15 марта.