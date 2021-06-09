Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 13 свердловских городах

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. Новые случаи зафиксированы в 13 городах.
В Екатеринбурге каждый день продолжают выявлять больше всего новых ковид-пациентов в регионе. Накануне стало известно о 64 (всего 44 395). Кроме того, новые заразившиеся выявлены в следующих муниципалитетах:
- Верхняя Пышма (+1, 1 814),
- Верхняя Салда (+5, 493),
- Верхотурье (+1, 169),
- Горноуральский ГО (+4, 558),
- Каменск-Уральский и Каменский район (+1, 2 392),
- Красноуральск (+1, 630),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (+1, 1 374),
- Кушва (+3, 492),
- Нижний Тагил (+18, 6 276),
- Первоуральск (+4, 3 238),
- Пышминский район (+1, 819),
- Рефтинский ГО (+1, 161).
Накануне стало известно о 105 новых случаях коронавируса. Общее число заболевших COVID-19 свердловчан перевалило за 90 тысяч. Болеют или переболели 2,1% населения области. Напомним, что отметку в 80 тысяч инфицированных регион преодолел 15 марта.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале