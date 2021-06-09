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9 июня 2021, 07:15

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 13 свердловских городах

Мальчик в маске играет на лестнице

Болеют или переболели 2,1% населения области. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. Новые случаи зафиксированы в 13 городах.

В Екатеринбурге каждый день продолжают выявлять больше всего новых ковид-пациентов в регионе. Накануне стало известно о 64 (всего 44 395). Кроме того, новые заразившиеся выявлены в следующих муниципалитетах:

  • Верхняя Пышма (+1, 1 814),
  • Верхняя Салда (+5, 493),
  • Верхотурье (+1, 169),
  • Горноуральский ГО (+4, 558),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (+1, 2 392),
  • Красноуральск (+1, 630),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (+1, 1 374),
  • Кушва (+3, 492),
  • Нижний Тагил (+18, 6 276),
  • Первоуральск (+4, 3 238),
  • Пышминский район (+1, 819),
  • Рефтинский ГО (+1, 161).

Накануне стало известно о 105 новых случаях коронавируса. Общее число заболевших COVID-19 свердловчан перевалило за 90 тысяч. Болеют или переболели 2,1% населения области. Напомним, что отметку в 80 тысяч инфицированных регион преодолел 15 марта.

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Областная газета Свердловской области

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