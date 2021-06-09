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Общество / Здравоохранение и здоровье
9 июня 2021, 12:48

С 1 ноября в России начнут внедрять новую систему оплаты труда медиков

Врвчи ведут обсуждения в кабинете

Отмечается, что зарплаты врачей в ходе эксперимента не должны стать ниже, чем сейчас. Фото: Павел Ворожцов

В 2021 году России начнётся переход на единую систему оплаты труда медиков. С 1 ноября её запустят в 7 регионах. Затем опыт распространят на всю страну.

Свердловская область в число пилотных регионов не входит. Из УрФО в него входит только Курганская область. Начислять зарплаты по-новому с конца года начнут также в Белгородской, Омской, Оренбургской и Тамбовской областях, Севастополе и Якутии.

Постановление о реализации проекта с ноября 2021 года по март 2022 года подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Отмечается, что зарплаты врачей в ходе эксперимента не должны стать ниже, чем до него.

"Во время эксперимента оклады медицинских работников будут рассчитываться по новым правилам – с учётом коэффициента дифференциации в зависимости от сложности труда, а также коэффициента экономического развития региона. Размер региональных коэффициентов и методику расчёта установит правительство по предложению Минтруда и Минздрава. Они же подготовят и внесут в правительство проекты единых перечней выплат компенсационного и стимулирующего характера, размер и условия назначения", - говорится в пояснительной записке к документу.

В правительстве подчёркивают, что сейчас больницы сами устанавливают размеры окладов, нет единых требований к назначению стимулирующих и компенсационных выплат. Из-за этого зарплаты врачей работников одного профиля и квалификации могут отличаться. Ожидается, что новый подход позволит выровнять ситуацию с выплатами всем медикам.

В марте следующего года будут определены единые требования к системе оплаты труда для медработников по всей стране. Напомним, что разработать новые подходы к формированию зарплат в сфере здравоохранения правительству поручил Президент России Владимир Путин.

Сюжет

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Областная газета Свердловской области

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