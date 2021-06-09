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Общество / Здравоохранение и здоровье
9 июня 2021, 13:36

Впервые с начала марта в России за день выявили более 10 тысяч заболевших COVID-19

приём пациента

За сутки в России вновь выявили больше 10 тысяч заболевших COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

За последние сутки коронавирусная инфекция подтвердилась лабораторно у 10 407 жителей России. Таким образом общее число заболевших в стране с начала пандемии составляет 5 156 250. 

Суточный прирост заболеваемости составил 0,2%. Число выписанных пациентов выросло до 4 761 899.

Наибольшее число заболевших выявлено в Москве (+4124), Санкт-Петербурге (+852), Подмосковье (+781), Нижегородской (+167) и Ростовской (+154) областях. Свердловская область со 108 новыми случаями находится на девятой строчке антирейтинга.

За день по выздоровлении были выписаны 4 761 899 россиян, в том числе 9 814 - за последние сутки. От коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений в России умерли ещё 399 человек, а всего с начала распространения COVID-19 - 124 895 россиян.

Днём ранее стало известно о 9 977 новых случаях COVID-19 в стране.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 526 112 человек.

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Областная газета Свердловской области

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