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10 июня 2021, 08:55

Новые случаи коронавируса выявили в 14 свердловских городах

Пенсионерка одевает маску

В Екатеринбурге каждый день продолжают выявлять более 40 новых ковид-пациентов. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. Новые случаи зафиксированы в 14 муниципалитетах.

В Екатеринбурге каждый день продолжают выявлять более 40 новых ковид-пациентов. Накануне стало известно о 43 (всего 44 438). Кроме того, новые заразившиеся выявлены в следующих территориях:

  • Алапаевск (+1, всего 960 инфицированных COVID-19),
  • Артёмовский (+1, 502),
  • Асбест (+2, 869),
  • Белоярский ГО (+2, 833),
  • Берёзовский (+16, 2 123),
  • Верхняя Салда (+2, 495),
  • Верхняя Пышма (+1, 1 815),
  • Нижний Тагил (+26, 6 302),
  • Первоуральск (+5, 3 243),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (+1, 2 393),
  • Реж (+6, 1 245),
  • Талицкий район (+1, 1 061),
  • Шалинсский ГО (+1, 120).

Накануне стало известно о 108 новых случаях коронавируса. Общее число заболевших COVID-19 свердловчан перевалило за 90,2 тысячи. Болеют или переболели 2,1% населения области. Прививки от коронавируса поставили 8,6% свердловчан или 370 тысяч человек.

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Областная газета Свердловской области

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