Новые случаи коронавируса выявили в 14 свердловских городах

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. Новые случаи зафиксированы в 14 муниципалитетах.
В Екатеринбурге каждый день продолжают выявлять более 40 новых ковид-пациентов. Накануне стало известно о 43 (всего 44 438). Кроме того, новые заразившиеся выявлены в следующих территориях:
- Алапаевск (+1, всего 960 инфицированных COVID-19),
- Артёмовский (+1, 502),
- Асбест (+2, 869),
- Белоярский ГО (+2, 833),
- Берёзовский (+16, 2 123),
- Верхняя Салда (+2, 495),
- Верхняя Пышма (+1, 1 815),
- Нижний Тагил (+26, 6 302),
- Первоуральск (+5, 3 243),
- Каменск-Уральский и Каменский район (+1, 2 393),
- Реж (+6, 1 245),
- Талицкий район (+1, 1 061),
- Шалинсский ГО (+1, 120).
Накануне стало известно о 108 новых случаях коронавируса. Общее число заболевших COVID-19 свердловчан перевалило за 90,2 тысячи. Болеют или переболели 2,1% населения области. Прививки от коронавируса поставили 8,6% свердловчан или 370 тысяч человек.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале