Новые случаи коронавируса выявили в 14 свердловских городах

В Екатеринбурге каждый день продолжают выявлять более 40 новых ковид-пациентов. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. Новые случаи зафиксированы в 14 муниципалитетах.

В Екатеринбурге каждый день продолжают выявлять более 40 новых ковид-пациентов. Накануне стало известно о 43 (всего 44 438). Кроме того, новые заразившиеся выявлены в следующих территориях:

Алапаевск (+1, всего 960 инфицированных COVID-19),

Артёмовский (+1, 502),

Асбест (+2, 869),

Белоярский ГО (+2, 833),

Берёзовский (+16, 2 123),

Верхняя Салда (+2, 495),

Верхняя Пышма (+1, 1 815),

Нижний Тагил (+26, 6 302),

Первоуральск (+5, 3 243),

Каменск-Уральский и Каменский район (+1, 2 393),

Реж (+6, 1 245),

Талицкий район (+1, 1 061),

Шалинсский ГО (+1, 120).

Накануне стало известно о 108 новых случаях коронавируса. Общее число заболевших COVID-19 свердловчан перевалило за 90,2 тысячи. Болеют или переболели 2,1% населения области. Прививки от коронавируса поставили 8,6% свердловчан или 370 тысяч человек.