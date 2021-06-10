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10 июня 2021, 13:03

Свердловский оперштаб опубликовал график работы мобильных пунктов вакцинации от COVID-19 на 10 июня

вакцинация от коронавируса

В столице Урала за прививку можно получить билет в кино или на цирковое представление. Фото: Галина Соловьёва.

Свердловский оперштаб по борьбе с коронавирусом актуализировал список мобильных пунктов вакцинации на 10 июня. Первый компонент вакцины от COVID-19 предлагается поставить жителям уральской столицы и Нижнего Тагила.

Сегодня мобильные пункты работают в Екатеринбурге по следующим адресам:

  • ТРЦ «Академический» (ул. Краснолесья, 133) – до 18:00;
  • ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – до 15.00;
  • ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) – с 15:00 до 19:00;
  • Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) – с 14:00 до 19:00;
  • ТРЦ «Алатырь» (ул. Малышева, 5) – с 15:00 до 19:00;
  • ТЦ «ОМЕГА» (ул. Космонавтов, 41) – с 16:00 до 19:00;
  • ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) – до 14:00;
  • Аэропорт «Кольцово» (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) - с 13:00 до 19:00; 

В Нижнем Тагиле в ТРЦ «DEPO» (Свердловское шоссе, 31Б) – с 16:00 до 20:00.

Ранее стало известно, что в столице Урала за прививку можно получить билет в кино или на цирковое представление. Это зависит от места вакцинации. Приглашение на фильм можно получить, привившись в «Гринвиче», а на представление – в цирке.

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