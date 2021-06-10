Томограф, маммограф, флюоорограф, УЗИ и три автомашины – всё для одной больницы

Валерия Мартемьянова родилась в 1973 году в Красноуральске. Имеет два высших образования. Стаж в медицине – 25 лет. Качканарскую горбольницу возглавляет с 2017 года. Фото: Галина Соколова

Главное медицинское учреждение Качканара обновляется стремительными шагами. Для городской больницы закуплены три новых автомобиля, а также цифровой маммограф, флюорограф, аппарат УЗИ и эндоскопы. Но более всего медиков и их пациентов радует приобретение компьютерного томографа, ведь ежегодно на КТ в Нижний Тагил направляются сотни качканарцев.

Наконец-то свершилось!

Такого технического перевооружения горбольница Качканара, обслуживающая 40 тысяч жителей, не видела много лет. Только в этом году объём инвестиций в медицинское учреждение составил 100 млн рублей. Современным оборудованием будут укомплектованы центры амбулаторной онкологической помощи и учреждения для лечения людей с хронической сердечной недостаточностью.

Техническое открытие подразделений запланировано на 31 августа. В закупленной аппаратуре больница нуждалась остро. Сейчас, благодаря современному оснащению, врачи смогут выявлять злокачественные новообразования на ранних стадиях, а затем вести пациента, оказывая ему необходимую помощь в шаговой доступности. Не менее важна сильная диагностическая база для людей, страдающих заболеваниями системы кровообращения.

– Такой прорыв в здравоохранении стал возможен благодаря поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, – пояснил мэр Качканара Андрей Ярославцев. – Он дважды приезжал к нам – в прошлом году и в этом. Посмотрел состояние больницы, выслушал пожелания врачей и дал поручения областному правительству. С этого момента начались изменения.

Особую потребность качканарские медики испытывали в компьютерном томографе. А с обрушившейся на уральцев пандемией она стала колоссальной. Машины от качканарской больницы до нижнетагильских курсировали ежедневно. Люди с тяжёлыми симптомами – высокой температурой и затруднением дыхания – отправлялись на КТ в медучреждения Нижнего Тагила. А там их психологически травмировали очереди и отсутствие поддержки близких.

– Сейчас с помощью томографа мы сможем оперативно поставить диагноз пациенту и вовремя оказать ему помощь. А раньше нам приходилось везти больного на компьютерную томографию за 120 километров от города, – говорит главный врач качканарской городской больницы Валерия Мартемьянова.

Комфорт для пациентов

Обновление парка диагностического оборудования – не единственная новация качканарской медицины. Взрослая поликлиника одной из первых на Среднем Урале получила статус бережливой. На ремонт помещений по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева было выделено более 20 млн рублей. Интерьеры поликлиники стали современнее, а работа – эффективнее. Например, «открытая» регистратура избавила от очередей, а отделение медпрофилактики получило отдельный этаж, и теперь потоки занедуживших и здоровых посетителей не пересекаются.

Для обеспечения безопасности медицинской деятельности в стационаре установлен современный стерилизатор. Он гарантирует максимальную стерильность медицинских изделий. А для бесперебойного обеспечения лекарствами в учреждении создан внутрибольничный склад медикаментов.

Этой весной в больнице открылось единственное в Северном управленческом округе гериатрическое отделение. На ремонт и оснащение отделения выделено 7 млн рублей из областного бюджета. В стационаре семь палат, в том числе палата интенсивной терапии. Есть зал для занятий лечебной физкультурой, пространство для творчества, кабинеты соцработника и психолога. Услугами отделения могут воспользоваться не только пожилые качканарцы, но и их ровесники из соседних городов.

Качканарская городская больница обслуживает 8 тысяч детей и 32 тысячи взрослых Фото: администрация Качканарской ЦГБ

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В тему Как сообщили в администрации Качканара, поставкой нового медицинского оборудования занимался областной минздрав, а ремонтом помещений и подбором кадров для новых отделений – руководство горбольницы. Средства были предоставлены из областного бюджета и от компании «ЕВРАЗ» (в округе работает её горно-обогатительный комбинат) – в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного в мае этого года.

На протяжении 18 дней (это стандартный срок пребывания в гериатрическом отделении) пенсионерам обеспечивают и лечение, и интересный досуг Фото: Галина Соколова