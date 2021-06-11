В Свердловской области новые случаи COVID-19 обнаружили сразу в 21 муниципалитете

Всего заразилось за день 112 свердловчан. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области продолжают ежедневно выявлять новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. По данным оперштаба, 10 июня на территории региона лабораторно подтвердили 112 случаев COVID-19. Общее число случаев заражения с начала пандемии достигло 90 318.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило данные по заболевшим коронавирусом в городах Среднего Урала. Новые случаи зафиксированы сразу в 21 муниципалитете. Больше всего заболевших в течение суток вновь выявлено в Екатеринбурге (+35 новых случаев, 44 473 - за всё время).

Другие территории, где у жителей подтвердился диагноз «COVID-19»:

Нижний Тагил (+21, 6323),

Первоуральск (+2, 3245),

Ревда (+1, 2553),

Каменск-Уральский и Каменский район (+4, 2397),

Берёзовский (+7, 2130),

Верхняя Пышма (+11, 1826),

Красноуфимск и Красноуфимский район (+1, 1375)

Реж (+2, 1247),

Талицкий район (+1, 1062),

Алапаевск и Алапаевский район (+2, 962)

Белоярский район (+1, 834),

Красноуральск (+2, 632),

Невьянск (+1, 617),

Кировград (+1, 589),

Горноуральский ГО (+3, 561)

Кушва (+9, 501),

Среднеуральск (+1, 492),

Североуральск (+1, 486),

Арамиль (+4, 485),

Тавда (+2, 355).

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