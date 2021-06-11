В Свердловской области новые случаи COVID-19 обнаружили сразу в 21 муниципалитете

В Свердловской области продолжают ежедневно выявлять новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. По данным оперштаба, 10 июня на территории региона лабораторно подтвердили 112 случаев COVID-19. Общее число случаев заражения с начала пандемии достигло 90 318.
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило данные по заболевшим коронавирусом в городах Среднего Урала. Новые случаи зафиксированы сразу в 21 муниципалитете. Больше всего заболевших в течение суток вновь выявлено в Екатеринбурге (+35 новых случаев, 44 473 - за всё время).
Другие территории, где у жителей подтвердился диагноз «COVID-19»:
- Нижний Тагил (+21, 6323),
- Первоуральск (+2, 3245),
- Ревда (+1, 2553),
- Каменск-Уральский и Каменский район (+4, 2397),
- Берёзовский (+7, 2130),
- Верхняя Пышма (+11, 1826),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (+1, 1375)
- Реж (+2, 1247),
- Талицкий район (+1, 1062),
- Алапаевск и Алапаевский район (+2, 962)
- Белоярский район (+1, 834),
- Красноуральск (+2, 632),
- Невьянск (+1, 617),
- Кировград (+1, 589),
- Горноуральский ГО (+3, 561)
- Кушва (+9, 501),
- Среднеуральск (+1, 492),
- Североуральск (+1, 486),
- Арамиль (+4, 485),
- Тавда (+2, 355).
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