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11 июня 2021, 09:07

В Свердловской области новые случаи COVID-19 обнаружили сразу в 21 муниципалитете

Люди в масках

Всего заразилось за день 112 свердловчан. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области продолжают ежедневно выявлять новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. По данным оперштаба, 10 июня на территории региона лабораторно подтвердили 112 случаев COVID-19. Общее число случаев заражения с начала пандемии достигло 90 318.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило данные по заболевшим коронавирусом в городах Среднего Урала. Новые случаи зафиксированы сразу в 21 муниципалитете. Больше всего заболевших в течение суток вновь выявлено в Екатеринбурге (+35 новых случаев, 44 473 - за всё время).

Другие территории, где у жителей подтвердился диагноз «COVID-19»:

  • Нижний Тагил (+21, 6323),
  • Первоуральск (+2, 3245),
  • Ревда (+1, 2553),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (+4, 2397),
  • Берёзовский (+7, 2130),
  • Верхняя Пышма (+11, 1826),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (+1, 1375)
  • Реж (+2, 1247),
  • Талицкий район (+1, 1062),
  • Алапаевск и Алапаевский район (+2, 962)
  • Белоярский район (+1, 834),
  • Красноуральск (+2, 632),
  • Невьянск (+1, 617),
  • Кировград (+1, 589),
  • Горноуральский ГО (+3, 561)
  • Кушва (+9, 501),
  • Среднеуральск (+1, 492),
  • Североуральск (+1, 486),
  • Арамиль (+4, 485),
  • Тавда (+2, 355).

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