В Свердловской области обновили график работы мобильных пунктов вакцинации от COVID-19

В Свердловской области обновили список мобильных пунктов вакцинации. В период с 11 по 18 июня включительно жителям Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Ирбита и Верхней Пышмы предлагают поставить первый компонент вакцины от COVID-19.
По данным регионального оперштаба, с момента открытия мобильных пунктов вакцинации на площадках торговых центров в уральской столице сделана 22 301 прививка, ещё 4 605 – в других свердловских городах. График работы выездных пунктов вакцинации против COVID-19 на ближайшие восемь дней выглядит следующим образом:
В Екатеринбурге:
- Екатеринбургский зоопарк (ул. Мамина-Сибиряка, 189) – 12 июня с 11:00 до 15:00;
- ТРЦ «Академический» (ул. Краснолесья, 133) – 11-18 июня с 12:00 до 18:00;
- ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – 14, 15, 17, 19 июня с 10:00 до 15:00;
- ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) – 11-18 июня с 15:00 до 19:00;
- Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) – 16 и 17 июня с 14:00 до 19:00;
- ТРЦ «Алатырь» (ул. Малышева, 5) – 17 июня с 15:00 до 19:00;
- Гипермаркет «Сима-Ленд» (ул. Черняховского, 86/12) – 17 июня с 10:00 до 18:00;
- Аэропорт Кольцово (терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – 11 и 15-18 июня с 13:00 до 19:00
- ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) – 11 и 13-18 июня с 10:00 до 14:00;
- ТЦ «МАКСИДОМ» (ул. Тверитина, 45) – 16 июня с 16:00 до 19:00;
- ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) – 15 и 17 июня с 11:00 до 14:00.
Ранее стало известно, что в столице Урала за прививку можно получить билет в кино или на цирковое представление. Это зависит от места вакцинации. Так, в цирке привились свыше 580 горожан, а в «Гринвиче» – около 80 человек.
В Нижнем Тагиле: ТРЦ «DEPO» (Свердловское шоссе, 31б) – 12-14 июня с 10:00 до 20:00, с 15 по 18 июня (ежедневно) с 16:00 до 20:00.
В Ирбите: площадь у ДК им. Костевича (ул. Свердлова, 17) – 12 июня с 10:00 до 15:00.
В Верхней Пышме: магазин «Кировский» (ул. Орджоникидзе, 18) – 16 июня с 17:00 до 20:00.
Желающим привиться в мобильном пункте предварительная запись не требуется. С собой необходимо иметь паспорт, полис обязательного медстрахования и СНИЛС. Чтобы сократить время пребывания в пункте, необходимые документы можно заполнить дома.
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