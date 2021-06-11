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Общество / Здравоохранение и здоровье
11 июня 2021, 13:35

За сутки в Свердловской области выявили 121 случай заражения коронавирусом

коронавирус

Коронавирус подтвердили ещё у 58 жителей Екатеринбурга: Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 121 житель Свердловской области заболел коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 90 439 человек.

Из больниц уже выписались 84 346 свердловчан, в том числе 123 – за последние сутки. На лечении остаются 2,5 тысячи ковид-пациентов. Состояние 276 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+58), Берёзовского, Каменска-Уральского, Карпинска, Качканара, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Серова, Североуральска, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Староуткинска, а также Арамильского, Белоярского, Горноуральского, Тавдинского, Пышминского городских округов.

Зарегистрировано ещё 12 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 3 558, информирует региональный оперштаб.

Напомним, накануне сообщалось о 112 случаях заболевания.

Напомним, ранее на Среднем Урале обновили список мобильных пунктов вакцинации. В период с 11 по 18 июня включительно жителям Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Ирбита и Верхней Пышмы предлагают поставить первый компонент вакцины от COVID-19. Граждан также ждут на железнодорожном вокзале уральской столицы.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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