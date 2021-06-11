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Общество / Здравоохранение и здоровье
11 июня 2021, 14:57

В Екатеринбурге можно привиться от COVID-19 на железнодорожном вокзале

  Анна Митчина
Ампулы и Шприц

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга будут прививать вакциной "Спутник-V". Фото: Алексей Кунилов.

Работа по доступности вакцинации в Свердловской области продолжается. Теперь можно будет привиться на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге.

Пункт разместили в главном здании вокзала, слева от лестницы центрального входа. Там гостям и жителям Екатеринбурга будут ставить первый и второй компонент препарата "Спутник V", сообщили в оперативном штабе региона. При себе, как и всегда, надо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

"Летом пассажиропоток на Свердловской железной дороге закономерно увеличивается: жители области чаще ездят на приусадебные участки, путешествуют по региону, направляются в отпуск на море, поэтому пункт вакцинации однозначно будет востребован", - цитирует главврача "РЖД-Медицины" Сергея Корелина департамент информполитики Свердловской области.

Известно, что прививка, включая врачебный осмотр, займёт 15-20 минут.

Напомним, "Областная газета" публиковала обновлённый график работы мобильных пунктов вакцинации на неделю, с 11 по 18 июня.

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