В Екатеринбурге можно привиться от COVID-19 на железнодорожном вокзале

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга будут прививать вакциной "Спутник-V". Фото: Алексей Кунилов.

Работа по доступности вакцинации в Свердловской области продолжается. Теперь можно будет привиться на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге.

Пункт разместили в главном здании вокзала, слева от лестницы центрального входа. Там гостям и жителям Екатеринбурга будут ставить первый и второй компонент препарата "Спутник V", сообщили в оперативном штабе региона. При себе, как и всегда, надо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

"Летом пассажиропоток на Свердловской железной дороге закономерно увеличивается: жители области чаще ездят на приусадебные участки, путешествуют по региону, направляются в отпуск на море, поэтому пункт вакцинации однозначно будет востребован", - цитирует главврача "РЖД-Медицины" Сергея Корелина департамент информполитики Свердловской области.

Известно, что прививка, включая врачебный осмотр, займёт 15-20 минут.

Напомним, "Областная газета" публиковала обновлённый график работы мобильных пунктов вакцинации на неделю, с 11 по 18 июня.

Подписывайтесь на наш Youtube-канал с ежедневными видеообзорами, телеграм-канал с самыми важными новостями, а также на другие страницы "Областной газеты" в социальных сетях.