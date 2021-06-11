В России впервые с февраля выявили более 12 тысяч новых случаев COVID-19

Из больниц уже выписались 4 782 183 жителя страны. Фото: Галина Соловьёва.

За последние сутки в России выявлено 12 505 заболевших COVID-19. Это максимум с 22 февраля.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых ковид-пациентов традиционно зарегистрировано в Москве – 5 853. Свердловская область находится на 8-й строчке антирейтинга. В регионе инфекцию подхватил 121 человек.

Нарастающим итогом зарегистрировано 5 180 454 случаев. При этом из больниц уже выписались 4 782 183 жителя страны, в том числе 10 188 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс жизни 125 674 россиян. За последние сутки зафиксировано 396 летальных исходов.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 141,9 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки сделано 400 тысяч тестов. Под меднаблюдением остаются 540 697 человека.