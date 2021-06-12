Свердловский Роспотребнадзор призвал усилить контроль за масочным режимом

Накануне в Свердловской области выявили 121 нового инфицированного. Фото: Галина Соловьёва

На фоне роста суточной заболеваемости COVID-19 в Свердловской области Роспотребнадзор призвал усилить контроль за масочным режимом. Предложения направлены в региональный оперштаб.

"Управление Роспотребнадзора считает необходимым усиление мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. В частности, ведомство предложило оперштабу усилить контроль за соблюдением масочного режима гражданами в местах массового пребывания людей с принятием мер", - говорится в сообщении санврачей.

В ведомстве снова призывают избегать толп, соблюдать дистанцию и дезинфицировать руки, а при наличии любых признаков ОРВИ оставаться дома и обращаться за медпомощью.

Накануне в Свердловской области выявили 121 нового инфицированного, а двумя сутками ранее - 112. До этого в регионе ежедневно выявляли около 100 заразившихся.

Добавим, что заболевамость начала расти в целом по стране. Например, в Москве начали усиливать контроль с 11 июня, когда в столице выявили почти 6 тысяч новых случаев коронавируса за сутки впервые за последние месяцы.