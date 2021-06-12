В Свердловской области продолжается рост заболеваемости COVID-19

Коронавирус подтвердили ещё у 129 жителей Среднего Урала. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки COVID-19 лабораторно подтвердился ещё у 129 жителей Свердловской области. Общее число инфицированных коронавирусом нового типа на Среднем Урале достигло 90 568 человек.

На сегодняшний день в связи с выздоровлением было выписано 84 476 свердловчан, переболевших COVID-19, в том числе 130 – за последние сутки.

Больше всего заболевших вновь выявили в Екатеринбурге (+48). Также зафиксированы случаи инфицирования в Алапаевске, Арамильском, Артинском, Асбестовском, Ачитском городских округах, Берёзовском, Верхней Пышме, Верхней Салде, Горноуральском ГО, Ирбитском районе, Каменске-Уральском, Камышлове, Качканаре, Кировграде, Краснотурьинске, Красноуфимском районе, Кушве, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Полевском, Реже, Слободо-Туринском районе, Сысертском и Талицком городских округах.

Состояние 288 госпитализированных оценивается как тяжелое, 143 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 109 – на аппаратах ИВЛ.

От коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений за сутки сконались 14 свердловчан, а за всё время - 3 572.

Днём ранее стало известно о 121 случае заболевания коронавирусом в Свердловской области. Напомним, ранее на Среднем Урале обновили список мобильных пунктов вакцинации. В период с 11 по 18 июня включительно жителям Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Ирбита и Верхней Пышмы предлагают поставить первый компонент вакцины от COVID-19. Граждан также ждут на железнодорожном вокзале уральской столицы.