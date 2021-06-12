Число заболевших COVID-19 за сутки в России достигло уровня середины февраля

За день в России коронавирусом заразилось больше людей, чем выздоровело. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в России выявлено 13 510 случаев COVID-19 в 85 регионах. Это стало рекордным показателем с середины февраля.

Больше всего заболевших вновь обнаружили в Москве (+6701).

В топ-5 антирейтинга также вошли:

Подмосковье (+889),

Санкт-Петербург (+867),

Нижегородская область (+179),

Воронежская область (+159).

Свердловская область по числу заболевших за сутки находится восьмом месте антирейтинга (+129). Всего же с начала пандемии COVID-19 в России подхватили 5 193 964 человека. Суточный прирост заболевших составил 0,26%, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением инфекции.

За последний день в России было выписано по выздоровлении 9 986 человек, а за всё время с начала распространения инфекции - 4 792 169. От COVID-19 и вызванных осложнений за сутки умерло 399 человек, а за весь период - 126 073 пациента.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением в целом по России остаются 552 714 человек.

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