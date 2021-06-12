Число заболевших COVID-19 за сутки в России достигло уровня середины февраля

За сутки в России выявлено 13 510 случаев COVID-19 в 85 регионах. Это стало рекордным показателем с середины февраля.
Больше всего заболевших вновь обнаружили в Москве (+6701).
В топ-5 антирейтинга также вошли:
- Подмосковье (+889),
- Санкт-Петербург (+867),
- Нижегородская область (+179),
- Воронежская область (+159).
Свердловская область по числу заболевших за сутки находится восьмом месте антирейтинга (+129). Всего же с начала пандемии COVID-19 в России подхватили 5 193 964 человека. Суточный прирост заболевших составил 0,26%, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением инфекции.
За последний день в России было выписано по выздоровлении 9 986 человек, а за всё время с начала распространения инфекции - 4 792 169. От COVID-19 и вызванных осложнений за сутки умерло 399 человек, а за весь период - 126 073 пациента.
По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением в целом по России остаются 552 714 человек.
Читайте также:
В Свердловской области продолжается рост заболеваемости COVID-19.
Сюжет
Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией