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Общество / Здравоохранение и здоровье
12 июня 2021, 20:47

Нерабочие дни из-за роста заболеваемости коронавирусом вводят в Москве

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В Москве ужесточается ряд коронавирусных мер. При этом ЕГЭ в нерабочие дни будет проходить. Фото: Галина Соловьёва

На фоне официальной статистики по заболевшим коронавирусом в Москве вводят новые ограничения. Так, июньские выходные для москвичей продлеваются на неделю.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил дни с 15 по 18 июня включительно нерабочие. Это касается организаций, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям), и не распространяется на организации, которые имеют критически важное значение для функционирования городской инфраструктуры, а также на предприятия оборонки.

"Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 г. с сохранением заработной платы для работников", - написал в своём блоге глава столицы.

Это необходимо, чтобы снизить скорость распространения вируса. Напомним, что в последние дни в России растёт суточное число новых ковид-пациентов. Сегодня стало известно о 13,5 тысячи новых случаях. 6,7 тысячи из них приходятся на Москву - максимум с конца 2020 года.

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Областная газета Свердловской области

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