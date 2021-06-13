За сутки в Свердловской области выявили 136 случаев заражения коронавирусом

Заболеваемость коронавирусом растёт в регионе последние несколько дней. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 136 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки, по данным на 13 июня. Общее число заболевших COVID-19 свердловчан достигло 90,7 тысячи.

Выздоровели и выписались из больниц 84,5 тысячи человек, в том числе 125 - за последние сутки. На лечении официально остаются около трёх тысяч ковид-пациентов. Состояние 318 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+34), Асбеста, Белоярского ГО, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Горноуральского ГО, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Краснотурьинска, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Ревды, Режа, Серова, Среднеуральска, Сосьвы, Сухого Лога, Сысертского ГО.

Зарегистрировано ещё 13 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев с начала пандемии – 3 585.

Накануне стало известно о 129 новых случаях коронавируса. Заболеваемость коронавирусом растёт в регионе последние несколько дней.

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