Коронавирус подтвердили ещё у 14 723 россиян

В Москве вводят допвыходные после июньских праздников из-за коронавируса. Фото: Галина Соловьёва

За сутки у 14 723 жителей России подтвердили коронавирус. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии составляет 5 208 687.

В Москве коронавирус за сутки подтвердили у более 7 000 человек (7 704). В других регионах – менее 1 000 заразившихся. Свердловская область со 136 случаями коронавируса занимает 8-ю строчку других российских регионов. Всего в Росии14,7 тысячи новых случаев - максимум с 13 февраля.

Выздоровели и выписались из больниц 4,8 миллиона россиян, в том числе 9 тысяч - за последние сутки. Скончались ещё 357 россиян, всего с начала пандемии - 126,4 тысячи человек в России.

Накануне стало известно 13 510 новых случаях ковида. Заболеваемость в стране, согласно официальной статистике, снова растёт последние несколько суток.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено 142,7 млн тестов на коронавирус, в том числе 420 тысяч - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 556 266 человек.

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