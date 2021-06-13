В Екатеринбурге мобильный пункт вакцинации против COVID-19 приедет в сад

В СНТ "Луч" на Чусовском тракте, где в мае побывал губернатор Свердловской области, приедет мобильный пункт вакцинации. Первую прививку от COVID-19 там будут ставить 14 июня, вторую - 10 июля.
Прививать всех желающих будут врачи из горбольницы №3. Мобильный пункт будет стоять у центрального въезда в сад с 11:00 до 15:00 (Екатеринбург, строение 7, Чусовской тракт, 5 км).
Садоводы смогут выбрать между вакцинами Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V") и ЭпиВакКарона, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области. Предварительно записываться не надо. При себе желательно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Напомним, что губернатор Евгений Куйвашев приезжал в СНТ "Луч", после крупного пожара там. Он пообещал выделить гранты для садоводов Свердловской области. Глава региона посетил в коллективном саду участок бывшей уральской модели.
Заболеваемость коронавирусом в последние несколько дней растёт на Среднем Урале и в целом по стране. Власти регионов снова заговорили о необходимости расширять программы вакцинации. Например, в Москве решили разыгрывать автомобили между привившимися.
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