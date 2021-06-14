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14 июня 2021, 13:17

В Свердловской области выявили ещё 138 случаев COVID-19

Девушка в маске

Общее число случаев ковида в Свердловской области составляет 90 842. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале за минувшие сутки коронавирус подхватили 138 человек. Общее число случаев ковида в Свердловской области составляет 90 842.

Из больниц за прошедшие 24 часа выписались 126 свердловчан, переболевших COVID-19. Всего болезнь победили уже 84 727 жителей Среднего Урала. На лечении остаются 2 518 пациентов, из которых 313 пребывают в тяжёлом состоянии.

Коронавирус подхватили жители Екатеринбурга (+52), Нижнего Тагила, Берёзовского, Качканара, Кушвы, Первоуральска, Сосьвы, Среднеуральска, Красноуральска, Верхней Пышмы и Верхней Салды.

При этом опасная болезнь унесла жизни ещё 12 уральцев, а общее число жертв коронавируса в Свердловской области составляет 3 597.

Напомним, сутками ранее на Среднем Урале зафиксировали 136 новых случаев заболевания ковидом.

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Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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