В Свердловской области выявили ещё 138 случаев COVID-19

Общее число случаев ковида в Свердловской области составляет 90 842. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале за минувшие сутки коронавирус подхватили 138 человек. Общее число случаев ковида в Свердловской области составляет 90 842.

Из больниц за прошедшие 24 часа выписались 126 свердловчан, переболевших COVID-19. Всего болезнь победили уже 84 727 жителей Среднего Урала. На лечении остаются 2 518 пациентов, из которых 313 пребывают в тяжёлом состоянии.

Коронавирус подхватили жители Екатеринбурга (+52), Нижнего Тагила, Берёзовского, Качканара, Кушвы, Первоуральска, Сосьвы, Среднеуральска, Красноуральска, Верхней Пышмы и Верхней Салды.

При этом опасная болезнь унесла жизни ещё 12 уральцев, а общее число жертв коронавируса в Свердловской области составляет 3 597.

Напомним, сутками ранее на Среднем Урале зафиксировали 136 новых случаев заболевания ковидом.

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