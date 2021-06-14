Корпус Свердловского госпиталя для ветеранов войн перепрофилировали для пациентов с COVID-19

За последнюю неделю в Свердловской области дополнительно развернули более 700 коек для лечения пациентов с ковидом. Фото: Владимир Мартьянов.

Один из корпусов Свердловского областного клинического госпиталя для ветеранов войн перепрофилировали для приёма пациентов, заражённых коронавирусом. Такая мера связана с продолжительным ростом числа заболевших на территории региона.

В период с 6 по 14 июня в Свердловской области суточная заболеваемость ковидом выросла со 106 до 138 пациентов. В связи с этим власти региона приняли решение отвести часть коек в госпитале для ветеранов войн под людей, заразившихся коронавирусом.

Приказ о перепрофилировании корпуса поступил на днях, и уже 13 июня в больнице начали размещать пациентов с COVID-19, сообщают в пресс-службе медучреждения. При этом, как уточняет ТАСС, в других корпусах ветеранам продолжают оказывать необходимую помощь с соблюдением всех санитарных норм.

За последнюю неделю в Свердловской области дополнительно развернули более 700 коек для лечения пациентов с ковидом.

Отметим, что за последние сутки на Среднем Урале выявили 138 новых пациентов с коронавирусом.