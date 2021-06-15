Евгений Куйвашев прокомментировал ужесточение ограничений из-за COVID-19

Глава региона не исключает введение новых ограничений на Среднем Урале. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал развитие "московского сценария" в Свердловской области и рост числа заболевших коронавирусом. Глава региона не исключает введение новых ограничений на Среднем Урале.

Как заявил Евгений Куйвашев, оперштаб по борьбе с коронавирусом в Свердловской области сейчас следит за ростом числа заболевших.

"По поводу ограничений - не исключаю введения ограничительных мер. Мы, конечно же, к этому будем подходить крайне аккуратно. Специалисты сейчас работают", - сказал губернатор журналистам во время обхода парка Маяковского.

Он также пообещал рассказать о новых ограничениях уже в ближайшие дни, если правительство региона примет решение их вводить.

Напомним, сутками ранее в Свердловской области выявили 138 новых пациентов с COVID-19.

12 июня на фоне официальной статистики по заболевшим коронавирусом в Москве вводят новые ограничения. Так, июньские выходные для москвичей продлеваются на неделю. Дополнительные ограничения также введут в Санкт-Петербурге с 17 июня. Власти города, в частности, введут ограничения на работу фудкортов и деятельность баров и ресторанов в ночное время.