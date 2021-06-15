В Свердловской области выявили ещё 146 случаев COVID-19

Общее число случаев ковида в Свердловской области составляет 90 988. Фото: Галина Соловьёва

На территории Свердловской области за минувшие сутки коронавирус лабораторно подтвердили у 146 человек. Общее число заболевших на Среднем Урале выросло до 90 988.

Выписались в связи с выздоровлением 127 свердловчан, переболевших COVID-19. Всего с коронавирусом справились уже 84 854 жителей области.

Неприятный диагноз лабораторно подтвердили у жителей Екатеринбурга (+59), Байкаловского района, Белоярского городского округа, Березовского, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Камышлова и Камышловского района, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Сосьвы, Талицкого и Шалинского городских округов.

Состояние 204 госпитализированных оценивается как тяжелое, 148 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 118 – на аппаратах ИВЛ.

От коронавирусной инфекции и вызванной ею осложнений за сутки умерло 13 свердловчан, а за всё время – 3 610.

Напомним, сутками ранее на Среднем Урале зафиксировали 138 новых случаев COVID-19.

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