Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
15 июня 2021, 13:14

В Свердловской области выявили ещё 146 случаев COVID-19

Тест на коронавирус

Общее число случаев ковида в Свердловской области составляет 90 988. Фото: Галина Соловьёва

На территории Свердловской области за минувшие сутки коронавирус лабораторно подтвердили у 146 человек. Общее число заболевших на Среднем Урале выросло до 90 988.

Выписались в связи с выздоровлением 127 свердловчан, переболевших COVID-19. Всего с коронавирусом справились уже 84 854 жителей области.

Неприятный диагноз лабораторно подтвердили у жителей Екатеринбурга (+59), Байкаловского района, Белоярского городского округа, Березовского, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Камышлова и Камышловского района, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Сосьвы, Талицкого и Шалинского городских округов.

Состояние 204 госпитализированных оценивается как тяжелое, 148 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 118 – на аппаратах ИВЛ.

От коронавирусной инфекции и вызванной ею осложнений за сутки умерло 13 свердловчан, а за всё время – 3 610.

Напомним, сутками ранее на Среднем Урале зафиксировали 138 новых случаев COVID-19.

Читайте также:

Число заболевших COVID-19 за сутки в России достигло 14 185 человек.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
15.06.2021, 15:12 / Общество
С каменного моста на Малышева в Екатеринбурге уберут пешеходные тротуары
15.06.2021, 14:21 / Общество
Правительство РФ выделило более 127 миллионов на повышение зарплат космонавтов
15.06.2021, 13:50 / Общество
Число заболевших COVID-19 за сутки в России достигло 14 185 человек
15.06.2021, 13:39 / Общество
В Екатеринбурге пройдёт выставка уральских пионов
15.06.2021, 13:18 / Общество
Под Екатеринбургом погиб водитель LADA Largus после столкновения со столбом