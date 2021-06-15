Число заболевших COVID-19 за сутки в России достигло 14 185 человек

За всё время с начала распространения инфекции коронавирусом в России переболело 4 818 244 человек. Фото: Алексей Кунилов

За минувшие сутки в России коронавирусом заразилось 14 185 человек в 84 регионах. Общее количество случаев COVID-19 достигло 5 236 593.

Больше всего заболевших вновь обнаружили в Москве (+6805).

В топ-5 антирейтинга также вошли:

Подмосковье (+1135),

Санкт-Петербург (+902),

Бурятия (+205),

Нижегородская область (+192).

Свердловская область по числу заболевших за сутки находится на восьмом месте антирейтинга (+146). Всего же с начала пандемии COVID-19 в России подхватили 5 236 593. Суточный прирост заболевших составил 0,27%, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением инфекции.

За последний день в России в связи с выздоровлением было выписано 8 597 человек, переболевших коронавирусом, а за всё время с начала распространения инфекции - 4 818 244. От COVID-19 и вызванных осложнений за сутки умерло 379 человек, а за весь период - 127 180 пациентов.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 15 июня остаётся 583 781 человек.

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