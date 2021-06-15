Третья волна уже наступила: каких ограничений из-за коронавируса ждать Среднему Уралу на этот раз?

В прошлом году в Свердловской области действовали строгие ограничения во многих сферах. Не исключено, что сейчас их частично вернут. Фото: Галина Соловьёва

С начала июня в России наблюдается очевидный подъём заболеваемости COVID-19 – вчера в стране, по официальным данным, зарегистрировали 14 185 новых заразившихся. При этом каждые сутки число выздоравливающих остаётся значительно меньше количества новых случаев. В Свердловской области заболеваемость коронавирусом также растёт – вчера в регионе выявили 146 новых случаев, хотя ещё в конце мая эта цифра не достигала и 100. В ряде субъектов России уже вводят новые ограничения, и на Среднем Урале этого тоже не исключают. Журналисты «Облгазеты» попытались узнать, что сейчас будет с крупными мероприятиями в нашем регионе, как станут работать заведения общепита и по какому сценарию развития заболеваемости мы можем пойти.

Смотрим на Москву?

Раньше всего, как и в предыдущие подъёмы заболеваемости, тревогу из-за резкого роста числа новых случаев COVID-19 забили в Москве. 12 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил нерабочие дни с 15 по 19 июня включительно с сохранением заработной платы для работников. Аттракционы, детские площадки и пункты проката в крупных городских парках и на природных территориях временно закрыты так же, как и фуд-корты и детские игровые комнаты в торговых центрах, общепит снова не работает с 23:00 до 6:00. Помимо этого, не вакцинированных от коронавируса работников в столице рекомендуется переводить на удалёнку, а москвичей старшего поколения просят воздержаться от поездок.

Ограничения на работу фудкортов и баров с ресторанами в ночное время с 17 июня вводят и в Санкт-Петербурге. В Свердловской области, несмотря на рост числа заболевших, пока всё функционирует без изменений, но, вероятно, это ненадолго – реакция на ограничения в других регионах уже последовала.

«Мы внимательно следим за состоянием дел. Действительно, растёт число заболевших, мы это наблюдаем. Я не исключаю ограничительных мер. Мы, конечно же, к этому будем подходить крайне аккуратно», – приводит слова губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в регионе.

Какие именно ужесточения введут на Среднем Урале – неизвестно. Глава региона сообщил, что оперштаб работает, и буквально в ближайшие дни населению расскажут об ограничениях, если они будут. В Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Свердловской области журналисту «Облгазеты» сообщили, что свои предложения касательно ограничительных мер в регионе они еженедельно передают в оперштаб в зависимости от эпидситуации и не могут ничего комментировать.

«Лишь бы не закрывали»

Несомненно, едва ли не больше всех из-за ухудшения эпидситуации переживают владельцы заведений общепита. В 2020 году оборот заведений общепита на Среднем Урале снизился на более чем 30 процентов – в целом по стране снижение этого показателя составило порядка 18 процентов.

В 2020 году работу точек общепита на Среднем Урале остановили с 28 марта, ограничение не коснулось только доставки готовой продукции и обслуживания на вынос без посещения гражданами. Первые реальные послабления начались только с 1 июля – указом главы региона было разрешено работать заведениям, оборудованным летними верандами, сначала в Екатеринбурге, а с 21 июля и по всей области, однако полноценно открыться заведениям разрешили только с 18 августа. Во вторую волну пандемии в регионе запретили проведение развлекательных мероприятий и оказание услуг общепита в ночное время.

К нормальному режимы работы свердловские бары, рестораны и кафе вернулись только с 5 февраля этого года, и лишь после этого стали постепенно отходить от «шока». Чтобы сократить издержки, рестораторам пришлось уменьшать площади заведений, пересматривать свой формат, сокращать меню, ускорять процесс приготовления блюд, а также заменять дорогую посуду на аналоги подешевле. По данным Свердловскстата, в апреле этого года суммарная выручка заведений составила 4 млрд 51 млн рублей – это максимальный показатель с апреля 2020-го.

– Если вдруг ограничения введутся – опять начнутся минусы, кассовые разрывы, для отрасли в целом это будет тяжёлым ударом, – считает директор по развитию Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Яна Старовойтова. – У нас внутренние чаты членов ассоциации и профессионального сообщества разрываются – все держат пальцы, чтобы у нас в регионе этого не произошло. Мы готовы полностью соблюдать все меры, а рестораторы в этом плане очень ответственные. Спустя год мы научились вводить хирургическую чистоту со всеми алгоритмами, готовы пойти на соблюдение любых требований – лишь бы не закрывали.

Всё согласно афише?

Много вопросов в связи с ухудшением эпидситуации вызывает и работа культурных и спортивных учреждений. Напомним, что в первую волну ограничений в марте 2020 года сначала закрылись учреждения культуры федерального подчинения, а затем и регионального. На протяжении летнего периода того же года сфера культуры начала постепенно оживать. Сейчас заполняемость залов в нашем регионе может максимально составлять 75 процентов, и новых серьёзных ограничений явно не хочет никто.

Министерство культуры России объявило о том, что подведомственные им учреждения переходят на работу «по режиму выходного дня». И продлится он столько же, сколько дополнительные выходные в столице – до 19 июня. При этом музеи, библиотеки, театры, филармонии, концертные залы продолжат принимать посетителей, но с усилением профилактических мер.

В нашей области находится несколько учреждений, относящихся к федеральному ведомству. В том числе это театр «Урал. Опера. Балет», Уральская государственная консерватория им. М.П. Мусоргского, Екатеринбургский государственный театральный институт, Екатеринбургский цирк. В пресс-службе «Урал. Опера. Балет» «Облгазете» рассказали, что пока от Минкульта не было особых распоряжений, поэтому театр работает в обычном режиме и согласно афише. В цирке 12 июня стартовали гастроли шоу Гии Эрадзе «5 континентов», и как сообщили «ОГ» организаторы проекта, на данный момент информации об ограничениях им не поступало, представления будут идти по плану.

Что касается спорта, ситуация аналогична. Однако стоит отметить, что в ближайшее время проведение крупных спортивных мероприятий в Свердловской области не предвидится (во многих видах уже завершился сезон). Другое дело, что в разгаре чемпионат Европы по футболу, из российских городов турнир принимает Санкт-Петербург, и там сохраняется ограничение посещаемости в 50 процентов.

Но у Екатеринбурга впереди Ночь музыки (25 июня) – один из самых масштабных фестивалей страны. Сейчас под большим вопросом проведение общегородского выпускного, и по аналогии ограничения могли бы коснуться «Ural Music Night». В пресс-службе мероприятия «Облгазете» пояснили, что другой формат или отмена события не обсуждались, команда готовится к его проведению в том же объёме.

Также с 20 по 30 июня в столице Урала должен пройти фестиваль «Коляда-Plays» (в 2020-м он был отменён), куда приедут коллективы со всей страны. А с 1 по 24 июля – традиционный Венский фестиваль музыкальных фильмов, который в прошлом году провели с неполной заполняемостью и с предварительной регистрацией. Однако что точно будет с ними – неизвестно.

ИННОПРОМу быть?

Ещё один не менее любопытный вопрос – что будет с уже традиционной международной промышленной выставкой ИННОПРОМ, которая должна пройти в столице Урала с 5 по 8 июля. В 2020 году в связи с пандемией в Екатеринбурге и Свердловской области отменили многие знаковые мероприятия, в том числе ИННОПРОМ. Также на 2021 год было перенесено и Российско-Китайcкое ЭКСПО в Екатеринбурге. Но организаторы не растерялись, и уже с 15 апреля в Екатеринбурге стартовал INNOPROM ONLINE. Платформа, запущенная после переноса международной промышленной выставки, проработала до середины декабря: всё это время на ней проходили еженедельные сессии и встречи делового сообщества.

После того как в начале июня в Санкт-Петербурге в очном формате состоялся Петербургский Международный Экономический Форум, стало понятно, что 11-я Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2021, скорее всего, пройдёт в привычном режиме. Организаторы пообещали, что в этом году гостей ждёт не только самая высокотехнологичная промышленная выставка страны, но и погружение в культурную жизнь Урала. Со 2 по 16 июля в Екатеринбурге планировали разные фестивали, экскурсии и кулинарные мастер-классы, но теперь над форумом вновь сгустились тучи.

Сейчас проведение международного мероприятия зависит не столько от решения региональных властей, сколько от Министерства промышленности и торговли России, решения Роспотребнадзора и организаторов – Группы компаний FORMIKA, одного из крупнейших российских операторов международных выставочных и деловых мероприятий полного цикла.

Как рассказали «Облгазете» в пресс-службе ГК «FORMIKA», пока предпосылок для отмены ИННОПРОМа нет.

– Информацию по всем коронавирусным ограничениям, как работают заведения и проводятся мероприятия, мы получаем от Роспотребнадзора. Как только у них появится уточняющая информация, она сразу будет размещена на нашем сайте, – сообщили в пресс-службе ГК «FORMIKA». – Пока у нас нет данных, что что-то могут отменить – всё в штатном режиме. Если появится информация о дополнительном тестировании, о нахождении гостей на площадках, мерах безопасности, мы всё будем вывешивать.

…

Очевидно, что Свердловская область во многом смотрит на действия Москвы. Но если отменять действующие ограничения из-за того, что в столице пошёл спад заболеваемости, а у нас при этом рост, как было прошлым летом, крайне странно, то ужесточение мер против распространения COVID-19, по мнению эксперта Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики Александра Соловьёва, необходимо.

– То, что в Россию придёт третья волна коронавируса, было очевидно ещё с февраля-марта, когда в Европе, Бразилии, Мексике, Индии и других странах начался серьёзный рост заболеваемости из-за распространения новых штаммов COVID-19, – говорит Александр Соловьёв. – О том, что наши туристы привезли все эти более заразные штаммы в Россию, Роспотребнадзор сообщал ещё в апреле – теперь они распространились по регионам страны, к тому же и наше население расслабилось. Однако пытаться высчитывать, когда на Среднем Урале настанет очередной пик заболеваемости, ориентируясь на Москву, бессмысленно. Сейчас ситуация складывается несколько иначе, чем в прошлом году – в каждом субъекте она развивается по-разному, но достаточно синхронно. Поэтому откладывать возобновление ограничительных мер опасно. Думаю, что ситуация будет хуже, чем летом прошлого года, но хочется надеяться, что она не достигнет цифр конца 2020-го.

При этом система здравоохранения Свердловской области уже ясно даёт понять, что не справляется: хирургический корпус Свердловского областного госпиталя для ветеранов войн, а также частично ГКБ №14 и ЦГБ №3 в Екатеринбурге вновь перепрофилировали под ковидных пациентов. Дополнительные койки для таких больных развернули и в медучреждениях Верхней Пышмы, Кушвы. В редакцию «Облгазеты» читатели, жалующиеся на то, что они не могут вызвать врача на дом, сейчас не звонят, как в прошлом году, но медики вновь испытывают чувство дежавю, так как ситуация повторяется уже в третий раз.

– Рост заболеваемости очевиден, – комментирует «Облгазете» старшая медсестра инфекционного отделения Первоуральской городской больницы Наталья Цыбина. – В нашем инфекционном отделении 60 коек, но если в последние месяцы они были заняты не полностью, то с начала июня нам приходится устанавливать в палатах дополнительные койки, чтобы размещать всех новых больных.

Однако то, что новые ограничения помогут снизить уже очевидную третью волну коронавируса – не факт. Заболеваемость явно пришла к нам надолго и не снижается в зависимости от сезона. Эффекта не оказывает даже вакцинация и действующий масочный режим, так где гарантия, что через некоторое время не начнётся четвёртая, пятая, шестая волна пандемии? Очевидно, что нерабочие дни при открытости всего остального просто бесполезны, а повторное закрытие и отмена всего может привести к реальному недовольству в обществе. Так, может, стоит научиться просто жить с этим коронавирусом?

КОММЕНТАРИЙ Михаил МАЛЬЦЕВ, президент Уральской ассоциации туризма: – Ухудшение эпидситуации очень беспокоит сферу туризма, но мы рассчитываем, что ситуация изменится к лучшему или по крайней мере не будет усугубляться. Говорить, ограничат ли передвижение по Среднему Уралу, России или же вообще вновь закроют границы страны, сейчас сложно. Если раньше мы сами выбирали, с кем открывать границы, а с кем нет, то сейчас мы можем находиться в обратной ситуации, когда некоторые страны сами посчитают опасным авиасообщение с нами. Например, Израиль. Но, конечно, нам необходимо, чтобы у уральцев была возможность свободно путешествовать по Уралу, отдохнуть на черноморском или крымском побережье либо отправиться на отдых в другую страну.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Опубликовано в №105 от 16.06.2021