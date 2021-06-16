Евгений Куйвашев заявил о продолжении модернизации здравоохранения во время пандемии

Губернатор Свердловской области рекомендовал извлечь серьёзный урок из опыта борьбы с коронавирусом. Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале во время пандемии коронавируса открылось шесть модульных зданий ФАП взамен ветхих, два первичных сосудистых отделения. Система здравоохранения продолжала модернизироваться.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе выступления с ежегодным отчётом перед депутатами Законодательного собрания региона отметил, что минувший год выдался непростым, в первую очередь из-за пандемии коронавирусной инфекции. По его мнению, преодолеть трудности помогло «присущее нам, уральцам, сильное чувство взаимовыручки, взаимопомощи. Чувство локтя».

Глава региона отметил, что предприятия Свердловской области увеличили выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Производство «лекарств и медицинских препаратов выросло в 1,6 раза». Он также сообщил, что в регионе был увеличен выпуск средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и оборудования – по отдельным позициям более чем в 36 раз.

«Убеждён, из опыта борьбы с коронавирусом мы должны извлечь серьёзный урок. Провести работу над ошибками. Программа развития здравоохранения на Урале должна быть прежде всего сориентирована на доступность и качество медицинских услуг для людей. А также, отмечу это особо, обеспечение достойного уровня жизни наших врачей», - подчеркнул Евгений Куйвашев.

Он рассказал, что, несмотря на непростые условия 2020 года, система здравоохранения Свердловской области продолжала модернизироваться. Так, например, проводилось переоснащение сосудистых центров - дополнительно к 22 действующим были организованы ещё 2 первичных сосудистых отделения. Помимо этого, были созданы ещё 4 центра амбулаторной онкологической помощи дополнительно к двум существующим. Они открылись в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Екатеринбурге и Краснотурьинске. Кроме того, в Екатеринбурге открылся референсный центр по лучевой диагностике.

По словам Евгения Куйвашева, в прошлом году были построены 6 модульных зданий ФАП взамен ветхих. В Свердловской области на сегодняшний день работает 43 передвижных и модульных фельдшерско-акушерских пунктов, которые охватывают 286 населённых пунктов в регионе, в том числе на отдалённых и труднодоступных территориях. Он указал и на снижение младенческой смертности: «Ещё минус 11%».

Глава сказал и о проблемах в сфере здравоохранения. Из-за пандемии плановая медицинская помощь перестала быть доступной, уральцам сложно было попасть к узким специалистам. Поликлиники стали постепенно возвращаться к плановому оказанию помощи, однако сейчас из-за роста заболеваемости появилась необходимость вновь перепрофилировать учреждения здравоохранения для организации коек для больных коронавирусом.