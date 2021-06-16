В Свердловской области введут новые ограничения из-за коронавируса

Глава региона отметил, что самым эффективным способом борьбы с коронавирусом сегодня является вакцинация. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил перед депутатами регионального Заксобрания с ежегодным отчётом. В ходе выступления он заявил, что власти будут вводить новые антиковидные ограничения из-за роста заболеваемости, но пообещал сделать их минимальными.

Глава региона отметил, что самым эффективным способом борьбы с коронавирусом сегодня является вакцинация. По его словам, в регионе от ковида привились более 520 тыс. свердловчан, однако для формирования общественного иммунитета поставить вакцину должны не менее 1,5 млн уральцев.

"Я очень не хочу никаких ограничительных мер. Мы, безусловно, будем ограничивать, но по минимуму, будем стараться", - сказал Евгений Куйвашев.

Также губернатор рассказал, что привился от COVID-19 второй раз. Он напомнил, что через полгода после перенесённого заболевания или вакцинации следует сдать тест на антитела к вирусу, так как они могут пропасть. Это будет показанием вакцинации.

Напомним, вчера глава региона прокомментировал журналистам вероятность введения в Свердловской области новых ограничительных мер из-за роста заболеваемости коронавирусом.

"Не исключаю введения ограничительных мер. Мы, конечно же, к этому будем подходить крайне аккуратно. Специалисты сейчас работают", - сказал он.

Читайте также:

Евгений Куйвашев заявил о продолжении модернизации здравоохранения во время пандемии.

Подписывайтесь на наш Youtube-канал с ежедневными видеообзорами, телеграм-канал с самыми важными новостями, а также на другие страницы "Областной газеты" в социальных сетях.