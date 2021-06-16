Главный санврач Москвы обязал организации привить 60% сотрудников

Первая прививка должна быть сделана до 15 июля, вторая - до 15 августа. Фото: Алексей Кунилов

В Москве привьют 60% работающих граждан. В срок до 15 июля сотрудники должны поставить первую прививку. Соответствующее постановление подписала главный санврач столицы Елена Андреева.

Она оценила эпидситуацию в Москве как неблагополучную.

"Руководителям организаций, ИП, осуществляющим деятельность на территории Москвы ... в срок до 15.07.2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 15.08.2021 - вторы компонентом вакцины от новой коронвирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 60% от общей численности сотрудников", - говорится в постановлении.

Это касается сотрудников предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общепита, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов.

Контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора будет правительство Москвы.

"Интенсивность прироста возросла с 6 июня 2021 г., когда рирост составил за сутки 11%, а в последующие дни до 20%. Ситуация по новой коронавирусной инфекции в Москве ухудшается, при анализе заболеваемости установлено, что чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет, удельный вес которых составляет 60%", - объяснила принятое решение в постановлении Елена Андреева.

Из-за роста суточной заболеваемости коронавирусом в Москве ввели нерабочую неделю. Сегодня стало известно о 5 782 новых ковид-пациентах.

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Фото: постановление об обязательной вакцинации москвичей

Фото: постановление об обязательной вакцинации москвичей