В Свердловскую область поступило ещё 42 300 доз вакцины "Спутник-V"

В начале июня в регион привозили 18 900 доз вакцины "Спутник V". Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области от коронавируса уже привились 524 тысячи человек. Сегодня в регион доставили ещё 42 300 доз вакцины "Спутник-V".

Также на прошлой неделе в Свердловскую область прибыло 2 340 доз вакцины КовиВак. Об этом рассказал региональный оперштаб по коронавирусу.

На сегодняшний день привиться можно в 82 медицинских организациях, которые контролируются Минздравом, а также в 30 мобильных пунктах. Для доступности вакцинации организовано 40 мобильных бригад.

Напомним, сегодня губернатор Евгений Куйвашев рассказал, что уже поставил вторую прививку. Также он сообщил, что привиты его 80-летние родители. Глава региона удивился, что не все свердловские депутаты привиты и предложил им пройти вакцинацию прямо после заседания. Он поручил организовать в здании Заксобрания пункт вакцинации.

На фоне растущей заболеваемости коронавирусом Евгений Куйвашев анонсировал новые ограничения, но пообещал сделать их минимальными.