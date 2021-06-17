В Нижнем Тагиле 6,5 тысячи заболевших коронавирусом: данные по свердловским городам

Более 6,5 тысячи заразившихся выявлено только в двух свердловских городах - Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заразившихся коронавирусом в городах Свердловской области. В Нижнем Тагиле число инфицированных с начала пандемии перевалило за 6,5 тысячи.

Болеют или переболели COVID-19 1,9% населения. Отметку в 6 тысяч заболевших город перешагнул в конце мая, в 5 тысяч - три месяца назад - 21 марта.

Более 6,5 тысячи заразившихся выявлено только в двух свердловских городах - Нижнем Тагиле и Екатеринбурге (44 780, или почти 3% населения).

От тысячи до шести тысяч инфицированных выявлено в 11 муниципалитетах. Среди них:

Первоуральск (3 273),

Ревда (2 555),

Каменск-Уральский и Каменский район (2 406),

Берёзовский (2 191),

Верхняя Пышма (1 840),

Красноуфимск и Красноуфимский район (1 378),

Серов (1 222),

Реж (1 263),

Нижнесергинский район (1 153),

Талицкий район (1 067),

Сухой Лог (1 056).

Накануне стало известно о 145 новых случая коронавируса. Общее число инфицированных перевалило за 91 тысячу.

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