В Нижнем Тагиле 6,5 тысячи заболевших коронавирусом: данные по свердловским городам

Роспотребнадзор обновил данные о заразившихся коронавирусом в городах Свердловской области. В Нижнем Тагиле число инфицированных с начала пандемии перевалило за 6,5 тысячи.
Болеют или переболели COVID-19 1,9% населения. Отметку в 6 тысяч заболевших город перешагнул в конце мая, в 5 тысяч - три месяца назад - 21 марта.
Более 6,5 тысячи заразившихся выявлено только в двух свердловских городах - Нижнем Тагиле и Екатеринбурге (44 780, или почти 3% населения).
От тысячи до шести тысяч инфицированных выявлено в 11 муниципалитетах. Среди них:
- Первоуральск (3 273),
- Ревда (2 555),
- Каменск-Уральский и Каменский район (2 406),
- Берёзовский (2 191),
- Верхняя Пышма (1 840),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (1 378),
- Серов (1 222),
- Реж (1 263),
- Нижнесергинский район (1 153),
- Талицкий район (1 067),
- Сухой Лог (1 056).
Накануне стало известно о 145 новых случая коронавируса. Общее число инфицированных перевалило за 91 тысячу.
Читайте также:
Третья волна уже наступила: каких ограничений из-за коронавируса ждать Среднему Уралу на этот раз?
Губернатор Свердловской области вакцинировался от ковида повторно.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале