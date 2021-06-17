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17 июня 2021, 07:15

В Нижнем Тагиле 6,5 тысячи заболевших коронавирусом: данные по свердловским городам

Девушки в масках идут по улицам

Более 6,5 тысячи заразившихся выявлено только в двух свердловских городах - Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заразившихся коронавирусом в городах Свердловской области. В Нижнем Тагиле число инфицированных с начала пандемии перевалило за 6,5 тысячи.

Болеют или переболели COVID-19 1,9% населения. Отметку в 6 тысяч заболевших город перешагнул в конце мая, в 5 тысяч - три месяца назад - 21 марта.

Более 6,5 тысячи заразившихся выявлено только в двух свердловских городах - Нижнем Тагиле и Екатеринбурге (44 780, или почти 3% населения).

От тысячи до шести тысяч инфицированных выявлено в 11 муниципалитетах. Среди них:

  • Первоуральск (3 273),
  • Ревда (2 555),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (2 406),
  • Берёзовский (2 191),
  • Верхняя Пышма (1 840),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (1 378),
  • Серов (1 222),
  • Реж (1 263),
  • Нижнесергинский район (1 153),
  • Талицкий район (1 067),
  • Сухой Лог (1 056).

Накануне стало известно о 145 новых случая коронавируса. Общее число инфицированных перевалило за 91 тысячу.

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