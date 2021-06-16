Рост заболеваемости коронавирусом в Свердловской области: главное к этому часу

В Свердловской области продолжается рост заболеваемости коронавирусом, а власти начинают говорить о новых мерах антиковидных ограничений. Фото: Галина Соловьёва.

Добрый вечер! В Свердловской области продолжается рост заболеваемости коронавирусом, а власти начинают говорить о новых мерах антиковидных ограничений. Мы собрали главные новости о COVID-19 на Среднем Урале к этому часу.

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил перед депутатами регионального Заксобрания с ежегодным отчётом. Во время своего выступления он сказал, что правительство региона будет вводить новые ограничения с целью предотвратить рост заболеваемости коронавирусом, однако пообещал сделать их минимальными.

В рамках представления депутатам ежегодного отчёта глава региона также сообщил, что он вновь привился от COVID-19. Губернатор напомнил, что через полгода после перенесённого заболевания или вакцинации необходимо сдать тест на антитела к вирусу, так как они могут пропасть. Это будет показанием вакцинации.

Особенно Евгений Куйвашев удивился тому, что не все депутаты поставили прививку от ковида, и призвал их сделать это как можно скорее.

Пускай официально ограничения в Свердловской области ещё не ввели, некоторые вузы уже заявили о готовности перевести сессию в онлайн-формат. Речь идёт об Уральском федеральном университете, проректор которого Андрей Созыкин отметил, что по итогам прошлых экзаменов, студенты лучше сдают сессию онлайн, хотя дистант остаётся для них стрессовым фактором.

Сегодня на Средний Урал пришла очередная крупная партия вакцины от коронавируса "Спутник V" - 42 300 доз. В Свердловской области от коронавируса уже привились 524 тысячи человек.

Особенно остро проблема роста заболеваемости коронавирусом стоит сегодня в Москве, в связи с чем власти столицы идут на радикальные меры. Главный санврач Москвы Елена Андреева подписала постановление, обязывающее около 60% работающих граждан поставить первый компонент вакцины до 15 июля.

Добавим, что за последние сутки в Свердловской области выявили 145 случаев заражения ковидом, а в Москве - 5 782. Всего в России за последний день зарегистрировали 13 397 новых пациентов.