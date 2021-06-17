В Свердловской области зарегистрировали ещё 149 случаев коронавируса

Общее число заболевших ковидом в Свердловской области составляет 91 282. Фото: Галина Соловьёва.

Коронавирус на территории Среднего Урала за минувшие сутки выявили у 149 человек. Общее число заболевших ковидом в Свердловской области составляет 91 282.

Из больниц за минувшие 24 часа по выздоровлению выписали 140 свердловчан. Всего ковид победили 85 125 жителей региона. На лечении остаётся 2 521 человек, из которых 309 - в тяжёлом состоянии.

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+57), Алапаевска, Артинского, Асбестовского, Белоярского городских округов, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Горноуральского городского округа, Ивделя, Каменского района, Камышловского района, Кировграда, Красноуральска, Красноуфимского района, Кушвы, поселка Малышево, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, Серова, Сухого Лога.

При этом общее количество умерших от коронавируса и последствий заболевания в Свердловской области составляет 3 636. За последний день зафиксировали 14 жертв опасной болезни.

Напомним, днём ранее сообщалось о 145 новых пациентах с коронавирусом.

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