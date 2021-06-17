Стало известно, куда отправились медицинские автопоезда от здания свердловского правительства

Сегодня три медицинских автопоезда уехали в село Филатовское. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Сегодня некоторые екатеринбуржцы увидели медицинские поезда, припаркованные у Октябрьской площади. Стало известно, что их осмотрел губернатор, после чего они отправились село Филатовское.

Такое поручение дал Евгений Куйвашев, отправляя новую бригаду с медиками и волонтёрами от здания свердловского правительства, сообщает областной департамент информполитики.

Евгений Куйвашев осмотрел автопоезда, проверил их готовность, а заодно побеседовал с добровольцами и медиками, которые принимают участие в поездке. Он поручил минздраву расширить работу направления, чтобы в этом году мобильные медпункты выезжали чаще.

"Это очень хороший и востребованный проект. Мы понимаем, что медицинских работников остро не хватает, и эта проблема актуальна не только для Свердловской области. В одночасье мы её не решим. Поэтому практика такой выездной медпомощи будет продолжена", – сказал Евгений Куйвашев.

В село Филатовское, что под Сухим Логом, уехали три медицинских комплекса: мобильный фельдшерско-акушерский пункт, диагностический комплекс и передвижной офтальмологический пункт. Такие медицинские автопоезда курсируют в Свердловской области с 2018 года. Под лозунгом #ДоброВСело они отправляются в отдалённые территории, где у жителей нет доступа к медицине. Из-за пандемии их работа была приостановлена, но сейчас снова возвращается.

Главная задача - выявить сердечно-сосудистые недуги, определить риски заболеваний сахарным диабетом, онкологией и другими тяжёлыми болезнями. Если необходимо, то врач прописывает лечение и даёт направление на дополнительное обследование.

Кроме того проводится и профилактическая работа: волонтёры-медики организуют мастер-классы и обучают детей и взрослых оказывать первую медицинскую помощь и показывают, как проводить гимнастику. Параллельно с работой таких автопоездов устанавливаются модульные фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), за 2020-2021 их прибавится ещё 50.

Отправляя медиков в путь, глава региона подчеркнул, что в некоторых случаях они помогают решить вопросы жизни и смерти. Он поблагодарил врачей и волонтёров за работу и попросил их убедительнее рассказывать людям о вакцинации.

Напомним, сам губернатор Евгений Куйвашев вчера рассказал, что уже поставил вторую прививку. Также он сообщил, что привиты его 80-летние родители. Глава региона удивился, что не все свердловские депутаты привиты и предложил им пройти вакцинацию прямо после заседания. Он поручил организовать в здании Заксобрания пункт вакцинации.