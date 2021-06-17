Евгений Куйвашев вручил премии «Медицинский Олимп» лучшим врачам и больницам

На Среднем Урале состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню медицинского работника. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил премии профессионального признания «Медицинский Олимп» представителям нескольких медицинских организаций региона и лучшим врачам.
Прежде всего, глава региона поздравил врачей, фельдшеров, медсестёр, санитаров, лаборантов, сотрудников службы Скорой помощи с предстоящим профессиональным праздником. «Вы – люди самой мирной и гуманной профессии, совершили и совершаете настоящий гражданский и профессиональный подвиг. Вместе с вами, благодаря вашей ответственной, самоотверженной работе мы идём к тому, чтобы вывести уральское здравоохранение на новый качественный уровень», – обратился Евгений Куйвашев к медикам.
Премии «За вклад в борьбу с пандемией COVID-19, самоотверженность и высокий профессионализм» из рук Евгения Куйвашева получили:
- заместитель главного врача по медицинской помощи «Городской клинической больницы №40» Екатеринбурга Галина Колотова,
- заместитель главного врача по лечебной работе «Городской больницы № 1» Нижнего Тагила Денис Волков,
- и.о. заместителя главного врача по медицинской части Городской инфекционной больницы Нижнего Тагила Владимир Лангольф,
- заместитель главного врача по лечебной части Городской больницы Асбеста Татьяна Порошина.
Премии «За вклад в борьбу с пандемией COVID-19, самоотверженность и высокий профессионализм» также получили
в Екатеринбурге:
- Центральная городская клиническая больница №24,
- Центральная городская больница №3,
- Станция скорой медицинской помощи имени В.Капиноса,
- Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн,
- Городская клиническая больница №14,
- Территориальный центр медицины катастроф,
- Свердловский областной противотуберкулёзный диспансер,
в Свердловской области:
- Ревдинская городская больница,
- Ирбитская центральная городская больница,
- Артёмовская центральная районная больница,
- Карпинская центральная городская больница,
- Верхнепышминская центральная городская больница имени П.Бородина.
Губернатор также напомнил, что на Среднем Урале разработана и реализуется комплексная программа «Общественное здоровье уральцев» и национальный проект «Здравоохранение».
Участие в церемонии приняли председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, министр здравоохранения региона Андрей Карлов и другие.
Напомним, что в конце прошлого года губернатор Евгений Куйвашев объявил 2021 год на Среднем Урале Годом медицинского работника. Тогда он отмечал, что 2020 год был чрезвычайно тяжёлым из-за пандемии коронавируса, и поблагодарил всех жителей региона за понимание, терпение и доверие. Сам глава региона возглавил оргкомитет по подготовке и проведению Года медицинского работника. Заместителями председателя оргкомитета стали замглавы региона Павел Креков и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.