Евгений Куйвашев вручил премии «Медицинский Олимп» лучшим врачам и больницам

Премии получили 12 медучреждений и четыре врача. Фото: департамент информполитики Свердловской области

На Среднем Урале состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню медицинского работника. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил премии профессионального признания «Медицинский Олимп» представителям нескольких медицинских организаций региона и лучшим врачам.

Прежде всего, глава региона поздравил врачей, фельдшеров, медсестёр, санитаров, лаборантов, сотрудников службы Скорой помощи с предстоящим профессиональным праздником. «Вы – люди самой мирной и гуманной профессии, совершили и совершаете настоящий гражданский и профессиональный подвиг. Вместе с вами, благодаря вашей ответственной, самоотверженной работе мы идём к тому, чтобы вывести уральское здравоохранение на новый качественный уровень», – обратился Евгений Куйвашев к медикам.

Премии «За вклад в борьбу с пандемией COVID-19, самоотверженность и высокий профессионализм» из рук Евгения Куйвашева получили:

заместитель главного врача по медицинской помощи «Городской клинической больницы №40» Екатеринбурга Галина Колотова ,

, заместитель главного врача по лечебной работе «Городской больницы № 1» Нижнего Тагила Денис Волков ,

, и.о. заместителя главного врача по медицинской части Городской инфекционной больницы Нижнего Тагила Владимир Лангольф ,

, заместитель главного врача по лечебной части Городской больницы Асбеста Татьяна Порошина.

Премии «За вклад в борьбу с пандемией COVID-19, самоотверженность и высокий профессионализм» также получили

в Екатеринбурге:

Центральная городская клиническая больница №24,

Центральная городская больница №3,

Станция скорой медицинской помощи имени В.Капиноса,

Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн,

Городская клиническая больница №14,

Территориальный центр медицины катастроф,

Свердловский областной противотуберкулёзный диспансер,

в Свердловской области:

Ревдинская городская больница,

Ирбитская центральная городская больница,

Артёмовская центральная районная больница,

Карпинская центральная городская больница,

Верхнепышминская центральная городская больница имени П.Бородина.

Губернатор также напомнил, что на Среднем Урале разработана и реализуется комплексная программа «Общественное здоровье уральцев» и национальный проект «Здравоохранение».

Участие в церемонии приняли председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, министр здравоохранения региона Андрей Карлов и другие.

Напомним, что в конце прошлого года губернатор Евгений Куйвашев объявил 2021 год на Среднем Урале Годом медицинского работника. Тогда он отмечал, что 2020 год был чрезвычайно тяжёлым из-за пандемии коронавируса, и поблагодарил всех жителей региона за понимание, терпение и доверие. Сам глава региона возглавил оргкомитет по подготовке и проведению Года медицинского работника. Заместителями председателя оргкомитета стали замглавы региона Павел Креков и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.