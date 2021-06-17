«Схема иезуитская», но при этом – правильная? Решение мэра Москвы об обязательной вакцинации от COVID-19 озадачило всю страну

Решение Сергея Собянина об обязательной вакцинации удивило многих, так как оно явно расходится с недавними заявлениями федеральных властей о том, что вакцинация от коронавируса только добровольна. Фото: Максим Смагин

В среду стало известно о том, что главный санитарный врач Москвы Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации от COVID-19 60 процентов работающих в сфере торговли и услуг. Следом за ней аналогичное постановление издала глава Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области Ольга Микаилова. В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин поддержал решение санитарных служб и подписал соответствующий указ No 32-УМ. Это решение, мягко говоря, удивило многих, так как оно явно расходится с недавними заявлениями федеральных властей о том, что вакцинация от коронавируса только добровольна.

Никак не подкопаешься

Первый большой скандал с вакцинацией от коронавируса в России разразился в Якутии, где в конце мая выпустили постановление главного санитарного врача республики о введении обязательной вакцинации для всего населения. Работодателям, которые не обеспечат обязательную вакцинацию сотрудников, грозил штраф 200 тысяч рублей. Однако буквально на следующий день после бурной реакции общественности и властей решение об обязательной вакцинации отменили.

«Вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя», – сказал президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам вскоре после этого случая. Через несколько дней, 2 июня, главный санитарный врач России Анна Попова напомнила, что в нашей стране добровольная вакцинация против ковида и что у нас есть «закон об иммунопрофилактике, который не предусматривает обязательной вакцинации». Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко её поддержала.

Однако, как видим, мэр Москвы принял похожее на якутское, но более аккуратное решение – обязательно вакцинировать не всех поголовно, а только 60 процентов сотрудников сферы услуг, в том числе торговли, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры столицы. Видимо, даже объявленный в Москве розыгрыш автомобилей среди тех горожан, кто получит первый компонент вакцины от COVID-19 с 14 июня по 11 июля, не особо увеличивает число привитых в столице. А уровень заболеваемости тем временем растёт, да и указание президента о вакцинации более 60 процентов населения России выполнять надо, так что мэр решился на крайние меры.

Удивительно, но московские юристы, к которым обратилась «Областная газета», сразу отказались комментировать эту ситуацию. Уральские же эксперты отметили, что, несмотря на возмущение многих, действия мэра Москвы... строго в рамках действующего законодательства.

– Существуют рекомендации главного санитарного врача России, в соответствии с которыми устанавливаются правила в случае действия эпидемии. Но расшифровывают эти правила уже губернаторы или же главы городов федерального значения, к примеру – Собянин, – поясняет «Областной газете» юрист, адвокат Свердловской областной коллегии адвокатов Иван Кадочников. – Правила эти распространяются только на государственных служащих, но есть нюанс: за нарушение этих правил можно штрафовать всех подряд – негосударственных служащих, в том числе – останавливать работу предприятия. Схема, конечно, иезуитская, но правильная – не подкопаешься.

Скандальные прецеденты уже были

Москва очевидно действует в разрез с высказыванием президента и с другими властями. При этом в столичном документе, при всей его строгости, не предусматривается чёткой ответственности за его неисполнение и того, под чью ответственность проводится вакцинация. Угрозы увольнения идут вразрез с трудовым законодательством. Но, по словам президента Урало-Сибирской коллегии адвокатов Игоря Упорова, человека могут просто не допустить до работы.

– Человека не могут обязать к вакцинации по трудовому законодательству, но без прививки его могут отстранить от работы, и закон будет на стороне учреждения, – говорит Игорь Упоров. – Эти требования предъявляются к определённым профессиям, работники которых ежедневно контактируют с большим количеством людей, но в приказе мэра Москвы они все есть. В национальный календарь профилактических прививок вакцинация от коронавируса не входит, но в связи с пандемией работодатель всё равно будет вправе не допустить непривитого сотрудника до работы или предложить ему другую должность, где нужно меньше контактировать с людьми. И это правильно: никто не захочет отдавать своего ребёнка в школу или садик в разгар заболеваемости, если там не гарантируют, что учителя и воспитатели не заразны. И любой, кто захочет подать в суд на это решение, с треском его проиграет.

В Свердловской области скандальные прецеденты с вакцинацией уже были: в начале этого года в ряде СМИ Свердловской области прошла информация о жалобе учителей на принудительную вакцинацию от коронавируса и возможном отстранении от работы в случае отказа от участия в прививочной кампании. После возникновения этой ситуации губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что «работодатель, как и в ситуации с другими опасными заболеваниями, может принять меры – вплоть до отстранения работника», но «этим правом никто злоупотреблять не намерен, понимая, что ситуация с пандемией во всех отношениях уникальная». Но где гарантия, что после введённых изменений в Москве к вакцинации не обяжут и определённую часть населения Среднего Урала?

Добровольно-принудительно

На предприятиях Среднего Урала разъяснительная работа и сама вакцинация от коронавируса идёт достаточно активно. Но пока разговора о принудительной постановке прививок не идёт – всё добровольно. Хотя уже сейчас на многих крупных предприятиях региона антитела выработались почти у половины сотрудников.

Как рассказали «Облгазете», на комбинатах ЕВРАЗа на Урале уже привились более 60 процентов сотрудников, в том числе руководители дивизиона «Урал». На Уралмашзаводе более 30 процентов сотрудников прошли оба этапа вакцинации, часть работников поставила первую прививку, и ещё почти 20 процентов – переболевшие, с высоким титром антител.

– У нас прививочная кампания началась ещё в начале 2021 года. В настоящее время вакцину «Спутник V» можно поставить на территории предприятия – в здравпункте. Причём у тех, кто перенёс коронавирусную инфекцию, есть возможность также на территории промплощадки сдавать анализ крови на антитела, чтобы отслеживать изменение показателей, – пояснили «Облгазете» на предприятии.

Конечно, активно прививают и учителей, врачей, сотрудников правоохранительных органов. Правда, какой процент из них идёт на вакцинацию принудительно, а какой добровольно – неизвестно. Как и то, сколько процентов людей вакцинированы из разных сфер деятельности – в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Свердловской области «Облгазете» ответили, что не располагают такой детализацией. Но очевидно, что в сложившейся ситуации изменений в плане ограничительных мер Свердловской области не избежать.

– Думаю, что вопрос о введении обязательной вакцинации, подобной московской, в нашей области уже проработан, и указ губернатора Свердловской области готов, – считает Иван Кадочников. – Но выпустят его в эту пятницу вечером, под выходные, чтобы люди ушли отдыхать и не возмущались в рабочее время. Это стандартная тактика, особенно накануне выборов.

Общепит готовится к худшему Если в регионе всё-таки будет введена обязательная вакцинации сотрудников предприятий, она, само собой, затронет и сферу общественного питания. Эта мера может стать для ресторанного бизнеса дополнительной нагрузкой, которая повлечёт существенные расходы и риски. Эта тема уже активно обсуждается в профессиональном сообществе, однако пока уральские рестораторы замерли в ожидании конкретных решений властей и санитарных врачей. По словам вице-президента ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области, директора ресторана «Подкова» Олега Пономарёва, пока у рестораторов больше вопросов, чем ответов: непонятно, как считать эти 60 процентов привитых сотрудников с учётом людей, которые прошли тестирование: тех, у кого уже есть антитела, куда их считать? Как быть с иностранными гражданами, работающими в общепите, которые не подпадают под вакцинацию. Также возникают вопросы и по трудовому законодательству. Что делать с теми, кто не ставит прививки? Отстранять, увольнять? – Буквально несколько часов назад обсуждали этот вопрос с уполномоченным по правам предпринимателей и решили дождаться постановления наших санитарных врачей в регионе. Чтобы дальше принимать со своей стороны какие-то решения, – рассказал Олег Пономарёв. Ещё один важный вопрос, который возникнет в случае введения этой меры – сколько будет дано времени на её реализацию: на организацию вакцинации потребуются и время, и средства. По мнения эксперта, морально бизнес готов к этим нововведениям, а вот технически и финансово потянуть могут не все. – Всё будет зависеть от формулировок – если вакцинация всё-таки будет обязательной, от этого никуда не деться – это станет дополнительными издержками для предпринимателей. Ещё одна важная проблема, которая может усугубиться с введением дополнительных требований к сотрудникам – кадровый дефицит. – Рестораторы всегда выполняли требования к общественному питанию: в плановый календарь прививок включены вакцинации от гриппа и дизентерии, другие обязательные прививки. Однако все они всегда делались в плановом порядке, а не в условиях пандемии. Люди, которые приходили устраиваться на работу, знали, какие требования к ним будут предъявляться. Дополнительные требования, предъявляемые к сотрудникам в условиях карантина – если ты не примериваешься, мы тебя не выпускаем на работу или вообще увольняем, – могут привести к тому, что человек просто уйдёт, может быть, вообще из этой сферы, – считает собеседник издания.

КОММЕНТАРИЙ Сенатор Российской Федерации, первый глава современного Екатеринбурга, Почётный гражданин Екатеринбурга и Свердловской области Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ выступил за массовую вакцинацию: – Я не исключаю, что и в Екатеринбурге ужесточат правила вакцинации для некоторых категорий работников. Мы, конечно, удивительная страна. Имея собственную вакцину, и даже не одну, обеспечив необходимые объёмы производства, мы не можем выйти на соответствующий уровень вакцинирования. Есть немногочисленная категория граждан с медицинскими противопоказаниями к прививке, но в остальных случаях можно говорить о расхлябанности. Пока президент рассчитывает на добрую волю и сознательность наших граждан. Но если количество больных начнет резко расти, то не исключаю, что могут быть приняты достаточно серьёзные организационные решения.



КСТАТИ Вопрос массовой вакцинации в ходе отчёта перед Законодательным собранием Свердловской области 16 июня поднял глава региона Евгений Куйвашев . Отвечая на вопросы народных избранников, губернатор поинтересовался, сколько из них уже поставили прививку. Как выяснилось, сделали это далеко не все. Евгений Куйвашев отметил, что в области пока привито 524 тысячи человек (по состоянию на 15 июня), а для коллективного иммунитета необходимо 1,5 млн. В итоге губернатор прямо с трибуны раскритиковал ещё непривитых депутатов и даже поручил своему заместителю Павлу Крекову открыть пункт вакцинации в здании регионального Заксобрания, призвав всех поставить прививку прямо после заседания. К слову, вчера возле здания Законодательного собрания Свердловской области были замечены медицинские фургоны. Однако, как выяснилось, это были не мобильные пункты вакцинации, а автопоезда с бригадами врачей, медицинским оборудованием и волонтёрами, которые отправились из Екатеринбурга в село Филатовское под Сухим Логом. Прошли ли вчера депутаты массовую вакцинацию - неизвестно. Добавим, что инициативу губернатора по вакцинации депутатов уже поддержали в региональном отделении партии «Единая Россия». На вчерашнем президиум регионального политсовета было принято решение рекомендовать всем кандидатам в депутаты, выдвигаемым от партии, пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.- Учитывая, что в период избирательной кампании наши кандидаты будут проводить большое количество встреч, предложение о вакцинации Президиум поддержал единогласно, - рассказал секретарь регионального отделения Виктор Шептий .

ЗАСЕЛЕНИЕ - ПО ПРИВИВКЕ? В среду же стало известно о том, что в новом приказе ректора Уральского федерального университета появился пункт о COVID-19. «Без прививок или подтверждения антител селить будут в последнюю очередь. При прочих равных преимущество будет отдаваться тем, кто защищён от коронавируса. Мы не можем подвергать опасности жизни тысяч студентов и закрывать на карантин общежития», – распространила информацию пресс-служба УрФУ. Налицо – явная дискриминация, но, по мнению Игоря Упорова, с юридической точки зрения к этому решению нельзя предъявить претензии.



Опубликовано в №107 от 18.06.2021