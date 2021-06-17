«Схема иезуитская», но при этом – правильная? Решение мэра Москвы об обязательной вакцинации от COVID-19 озадачило всю страну

В среду стало известно о том, что главный санитарный врач Москвы Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации от COVID-19 60 процентов работающих в сфере торговли и услуг. Следом за ней аналогичное постановление издала глава Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области Ольга Микаилова. В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин поддержал решение санитарных служб и подписал соответствующий указ No 32-УМ. Это решение, мягко говоря, удивило многих, так как оно явно расходится с недавними заявлениями федеральных властей о том, что вакцинация от коронавируса только добровольна.
Никак не подкопаешься
Первый большой скандал с вакцинацией от коронавируса в России разразился в Якутии, где в конце мая выпустили постановление главного санитарного врача республики о введении обязательной вакцинации для всего населения. Работодателям, которые не обеспечат обязательную вакцинацию сотрудников, грозил штраф 200 тысяч рублей. Однако буквально на следующий день после бурной реакции общественности и властей решение об обязательной вакцинации отменили.
«Вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя», – сказал президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам вскоре после этого случая. Через несколько дней, 2 июня, главный санитарный врач России Анна Попова напомнила, что в нашей стране добровольная вакцинация против ковида и что у нас есть «закон об иммунопрофилактике, который не предусматривает обязательной вакцинации». Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко её поддержала.
Однако, как видим, мэр Москвы принял похожее на якутское, но более аккуратное решение – обязательно вакцинировать не всех поголовно, а только 60 процентов сотрудников сферы услуг, в том числе торговли, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры столицы. Видимо, даже объявленный в Москве розыгрыш автомобилей среди тех горожан, кто получит первый компонент вакцины от COVID-19 с 14 июня по 11 июля, не особо увеличивает число привитых в столице. А уровень заболеваемости тем временем растёт, да и указание президента о вакцинации более 60 процентов населения России выполнять надо, так что мэр решился на крайние меры.
Удивительно, но московские юристы, к которым обратилась «Областная газета», сразу отказались комментировать эту ситуацию. Уральские же эксперты отметили, что, несмотря на возмущение многих, действия мэра Москвы... строго в рамках действующего законодательства.
– Существуют рекомендации главного санитарного врача России, в соответствии с которыми устанавливаются правила в случае действия эпидемии. Но расшифровывают эти правила уже губернаторы или же главы городов федерального значения, к примеру – Собянин, – поясняет «Областной газете» юрист, адвокат Свердловской областной коллегии адвокатов Иван Кадочников. – Правила эти распространяются только на государственных служащих, но есть нюанс: за нарушение этих правил можно штрафовать всех подряд – негосударственных служащих, в том числе – останавливать работу предприятия. Схема, конечно, иезуитская, но правильная – не подкопаешься.
Скандальные прецеденты уже были
Москва очевидно действует в разрез с высказыванием президента и с другими властями. При этом в столичном документе, при всей его строгости, не предусматривается чёткой ответственности за его неисполнение и того, под чью ответственность проводится вакцинация. Угрозы увольнения идут вразрез с трудовым законодательством. Но, по словам президента Урало-Сибирской коллегии адвокатов Игоря Упорова, человека могут просто не допустить до работы.
– Человека не могут обязать к вакцинации по трудовому законодательству, но без прививки его могут отстранить от работы, и закон будет на стороне учреждения, – говорит Игорь Упоров. – Эти требования предъявляются к определённым профессиям, работники которых ежедневно контактируют с большим количеством людей, но в приказе мэра Москвы они все есть. В национальный календарь профилактических прививок вакцинация от коронавируса не входит, но в связи с пандемией работодатель всё равно будет вправе не допустить непривитого сотрудника до работы или предложить ему другую должность, где нужно меньше контактировать с людьми. И это правильно: никто не захочет отдавать своего ребёнка в школу или садик в разгар заболеваемости, если там не гарантируют, что учителя и воспитатели не заразны. И любой, кто захочет подать в суд на это решение, с треском его проиграет.
В Свердловской области скандальные прецеденты с вакцинацией уже были: в начале этого года в ряде СМИ Свердловской области прошла информация о жалобе учителей на принудительную вакцинацию от коронавируса и возможном отстранении от работы в случае отказа от участия в прививочной кампании. После возникновения этой ситуации губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что «работодатель, как и в ситуации с другими опасными заболеваниями, может принять меры – вплоть до отстранения работника», но «этим правом никто злоупотреблять не намерен, понимая, что ситуация с пандемией во всех отношениях уникальная». Но где гарантия, что после введённых изменений в Москве к вакцинации не обяжут и определённую часть населения Среднего Урала?
Добровольно-принудительно
На предприятиях Среднего Урала разъяснительная работа и сама вакцинация от коронавируса идёт достаточно активно. Но пока разговора о принудительной постановке прививок не идёт – всё добровольно. Хотя уже сейчас на многих крупных предприятиях региона антитела выработались почти у половины сотрудников.
Как рассказали «Облгазете», на комбинатах ЕВРАЗа на Урале уже привились более 60 процентов сотрудников, в том числе руководители дивизиона «Урал». На Уралмашзаводе более 30 процентов сотрудников прошли оба этапа вакцинации, часть работников поставила первую прививку, и ещё почти 20 процентов – переболевшие, с высоким титром антител.
– У нас прививочная кампания началась ещё в начале 2021 года. В настоящее время вакцину «Спутник V» можно поставить на территории предприятия – в здравпункте. Причём у тех, кто перенёс коронавирусную инфекцию, есть возможность также на территории промплощадки сдавать анализ крови на антитела, чтобы отслеживать изменение показателей, – пояснили «Облгазете» на предприятии.
Конечно, активно прививают и учителей, врачей, сотрудников правоохранительных органов. Правда, какой процент из них идёт на вакцинацию принудительно, а какой добровольно – неизвестно. Как и то, сколько процентов людей вакцинированы из разных сфер деятельности – в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Свердловской области «Облгазете» ответили, что не располагают такой детализацией. Но очевидно, что в сложившейся ситуации изменений в плане ограничительных мер Свердловской области не избежать.
– Думаю, что вопрос о введении обязательной вакцинации, подобной московской, в нашей области уже проработан, и указ губернатора Свердловской области готов, – считает Иван Кадочников. – Но выпустят его в эту пятницу вечером, под выходные, чтобы люди ушли отдыхать и не возмущались в рабочее время. Это стандартная тактика, особенно накануне выборов.
Общепит готовится к худшему
Если в регионе всё-таки будет введена обязательная вакцинации сотрудников предприятий, она, само собой, затронет и сферу общественного питания. Эта мера может стать для ресторанного бизнеса дополнительной нагрузкой, которая повлечёт существенные расходы и риски. Эта тема уже активно обсуждается в профессиональном сообществе, однако пока уральские рестораторы замерли в ожидании конкретных решений властей и санитарных врачей.
По словам вице-президента ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области, директора ресторана «Подкова» Олега Пономарёва, пока у рестораторов больше вопросов, чем ответов: непонятно, как считать эти 60 процентов привитых сотрудников с учётом людей, которые прошли тестирование: тех, у кого уже есть антитела, куда их считать? Как быть с иностранными гражданами, работающими в общепите, которые не подпадают под вакцинацию. Также возникают вопросы и по трудовому законодательству. Что делать с теми, кто не ставит прививки? Отстранять, увольнять?
– Буквально несколько часов назад обсуждали этот вопрос с уполномоченным по правам предпринимателей и решили дождаться постановления наших санитарных врачей в регионе. Чтобы дальше принимать со своей стороны какие-то решения, – рассказал Олег Пономарёв.
Ещё один важный вопрос, который возникнет в случае введения этой меры – сколько будет дано времени на её реализацию: на организацию вакцинации потребуются и время, и средства. По мнения эксперта, морально бизнес готов к этим нововведениям, а вот технически и финансово потянуть могут не все.
– Всё будет зависеть от формулировок – если вакцинация всё-таки будет обязательной, от этого никуда не деться – это станет дополнительными издержками для предпринимателей.
Ещё одна важная проблема, которая может усугубиться с введением дополнительных требований к сотрудникам – кадровый дефицит.
– Рестораторы всегда выполняли требования к общественному питанию: в плановый календарь прививок включены вакцинации от гриппа и дизентерии, другие обязательные прививки. Однако все они всегда делались в плановом порядке, а не в условиях пандемии. Люди, которые приходили устраиваться на работу, знали, какие требования к ним будут предъявляться. Дополнительные требования, предъявляемые к сотрудникам в условиях карантина – если ты не примериваешься, мы тебя не выпускаем на работу или вообще увольняем, – могут привести к тому, что человек просто уйдёт, может быть, вообще из этой сферы, – считает собеседник издания.
КОММЕНТАРИЙ
Сенатор Российской Федерации, первый глава современного Екатеринбурга, Почётный гражданин Екатеринбурга и Свердловской области Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ выступил за массовую вакцинацию:
– Я не исключаю, что и в Екатеринбурге ужесточат правила вакцинации для некоторых категорий работников. Мы, конечно, удивительная страна. Имея собственную вакцину, и даже не одну, обеспечив необходимые объёмы производства, мы не можем выйти на соответствующий уровень вакцинирования. Есть немногочисленная категория граждан с медицинскими противопоказаниями к прививке, но в остальных случаях можно говорить о расхлябанности. Пока президент рассчитывает на добрую волю и сознательность наших граждан. Но если количество больных начнет резко расти, то не исключаю, что могут быть приняты достаточно серьёзные организационные решения.
КСТАТИ
- Вопрос массовой вакцинации в ходе отчёта перед Законодательным собранием Свердловской области 16 июня поднял глава региона Евгений Куйвашев. Отвечая на вопросы народных избранников, губернатор поинтересовался, сколько из них уже поставили прививку. Как выяснилось, сделали это далеко не все.
- Евгений Куйвашев отметил, что в области пока привито 524 тысячи человек (по состоянию на 15 июня), а для коллективного иммунитета необходимо 1,5 млн. В итоге губернатор прямо с трибуны раскритиковал ещё непривитых депутатов и даже поручил своему заместителю Павлу Крекову открыть пункт вакцинации в здании регионального Заксобрания, призвав всех поставить прививку прямо после заседания.
- К слову, вчера возле здания Законодательного собрания Свердловской области были замечены медицинские фургоны. Однако, как выяснилось, это были не мобильные пункты вакцинации, а автопоезда с бригадами врачей, медицинским оборудованием и волонтёрами, которые отправились из Екатеринбурга в село Филатовское под Сухим Логом. Прошли ли вчера депутаты массовую вакцинацию - неизвестно.
- Добавим, что инициативу губернатора по вакцинации депутатов уже поддержали в региональном отделении партии «Единая Россия». На вчерашнем президиум регионального политсовета было принято решение рекомендовать всем кандидатам в депутаты, выдвигаемым от партии, пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.- Учитывая, что в период избирательной кампании наши кандидаты будут проводить большое количество встреч, предложение о вакцинации Президиум поддержал единогласно, - рассказал секретарь регионального отделения Виктор Шептий.
ЗАСЕЛЕНИЕ - ПО ПРИВИВКЕ?
- В среду же стало известно о том, что в новом приказе ректора Уральского федерального университета появился пункт о COVID-19.
- «Без прививок или подтверждения антител селить будут в последнюю очередь. При прочих равных преимущество будет отдаваться тем, кто защищён от коронавируса. Мы не можем подвергать опасности жизни тысяч студентов и закрывать на карантин общежития», – распространила информацию пресс-служба УрФУ.
- Налицо – явная дискриминация, но, по мнению Игоря Упорова, с юридической точки зрения к этому решению нельзя предъявить претензии.
- Опубликовано в №107 от 18.06.2021
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале