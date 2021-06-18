Роспотребнадзор собирает базу данных мутаций коронавируса

В Роспотребнадзоре отмечают, что собираемая база данных позволит наблюдать за изменениями вируса. Фото: Галина Соловьёва

Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработал Национальную базу данных мутаций коронавируса. Информацию туда могут вносить все научные учреждения, изучающие геномы коронавируса.

Доступ к платформе осуществляется через портал Российского агрегатора вирусных геномов. Узнать информацию можно только, зарегистрировавшись.

"Наша миссия - обеспечение быстрого доступа к данным об эпидемиях и пандемических вирусах", - говорится на странице портала.

В Роспотребнадзоре отмечают, что собираемая база данных позволит наблюдать за изменениями вируса, оперативно реагировать на них и давать объективные прогнозы развития эпидситуации. Кроме того, платформу будут использовать как базу для мониторинга за другими инфекциями.

"База данных "VGARus" содержит информацию о нуклеотидных последовательностях вирусов SARS-CoV-2 и их мутациях, распространенных в тех или иных регионах РФ, и может быть использована для выявления мутаций и определения штаммов вирусов. Программное обеспечение, интегрированное в платформу Virus Genome Aggregator of Russia. Сервис RuStrain позволяет анализировать результаты секвенирования, определять вероятный штамм вируса, формировать стандартизированные отчёты, загружать образцы, предназначенные для дальнейшего секвенирования", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

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