"Не хотел этого делать, но придётся": мэр Москвы ограничил число посетителей мероприятий

Сергей Собянин: "Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придется закрыть". Фото: Галина Соловьёва

В Москве ужесточают ограничения по коронавирусу. Мэр Сергей Собянин решил ограничить число посетителей зрелищных мероприятий 1 000 человек и ввести проверку сетификатов о вакцинации в ресторанах.

"Я не хотел этого делать, но придётся. С сегодняшнего дня ограничим зрелищные мероприятия максимум 1000 людьми. Это означает, что театры и кино смогут работать. А массовые зрелищные мероприятия мы на время остановим. Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придется закрыть", - написал в своём блоге мэр Москвы.

Эксперимент с "бесковидными" ресторанами в полутора-двух десятках зведениях общепита начнётся с завтрашнего дня. Предполагается, что посетителей будут пускать по QR-коду, подтверждающему вакцинацию. Его можно скачать с сайта госуслуг. По словам Собянина это делается для того, чтобы кафе и рестараны могли работать и обеспечивали безопасность посетителей. Если эксперимент будет успешным, то опыт распротранят на все места общепита в Москве.

Кроме того, ограничения на посещение ночных заведений, детских площадок в парках и игровых комнат, фудкортов продлили до 29 июня в столице.

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