Впервые с февраля в России за сутки выявили более 17 тысяч заболевших COVID-19

В других регионах выявили менее 1 000 заразившихся. Фото: Галина Соловьёва

За сутки у 17 262 жителей России подтвердили коронавирус. 52,5% новых случаев приходится на Москву. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии составляет 5 281 309.

Как и прогнозировал накануне на заседании Координационного совета при Правительстве по борьбе с COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин, в столице вявили более 9 000 случаев заражения за последние сутки (9 056). Это максимальное значение для столицы с начала пандемии. В Московской области ещё 1 251 новый ковид-пациент.

В других регионах зафиксировано менее 1 000 заразившихся. Свердловская область со 153 случаями коронавируса занимает 9-ю строчку других российских регионов.

Более 17 тысяч заразившихся за сутки в стране выявлено впервые с 1 февраля. Выздоровели и выписались из больниц 4,85 млн жителей, в том числе почти 11 тысяч человек - за последние сутки. Скончались ещё 452 россиянина, с начала пандемии - 128,4 тысячи заболевших.

Накануне стало известно о 14 057 новых случаях ковида.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено 144,4 млн тестов на коронавирус, в том числе 444 тысячи - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 584 574 человека.

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