В России утвердили программу углублённой диспансеризации граждан, переболевших COVID-19

Утверждённая программа будет проводиться в два этапа. Фото: Павел Ворожцов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил по поручению Президента России Владимира Путина программу углублённой диспансеризации граждан. Эта мера направлена на своевременное выявление осложнений у людей, переболевших коронавирусом.

Как сообщается на сайте кабмина, утверждённая программа будет проводиться в два этапа. Первый этап включает семь обследований:

общий анализ крови;

биохимический анализ крови;

измерение насыщения крови кислородом (сатурация);

тест с 6-минутной ходьбой;

спирометрия;

рентген грудной клетки;

приём терапевта.

Те граждане, которые переболели ковидом, будут также сдавать анализ на определение концентрации D-димера в крови, который необходим для выявления признаков тромбообразования. Все эти исследования можно будет пройти за один день, по результатам которых врачи определят риски развития хронических заболеваний и отправят на второй этап программы, если это необходимо.

На втором этапе граждан будет ждать ещё три исследования: эхокардиография, КТ лёгких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей. В случае выявления у пациента хронических заболеваний, ему назначат необходимое лечение и медицинскую реабилитацию.

Список медучреждений, где можно будет пройти углублённую диспансеризацию, будут опубликованы на сайтах региональных органов здравоохранения или на сайте Госуслуг.

"Очень важно, чтобы регионы оперативно подготовились к началу углублённой диспансеризации, создали необходимые условия в медицинских организациях и сообщали людям, где можно пройти такое расширенное обследование после ковида", - подчеркнул Михаил Мишустин.

Углублённая диспансеризация начнётся в России с 1 июля 2021 года.