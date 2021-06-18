В Свердловской области не будут объединять центр медицины катастроф и скорую помощь

В парке центра медицины катастроф четыре вертолёта. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области на прошлой неделе появилась информация, что в регионах центр медицины катастроф объединят со службой скорой помощи. Руководство территориального ЦМК заверило, что в ближайшее время это не произойдёт.

Сегодня прошла пресс-конференция, посвящённая итогам работы "Территориального центра медицины катастроф" Свердловской области в 2020 году. Отвечая на вопрос журналиста "Областной газеты", заместитель главного врача по лечебной работе "ТЦМК" Иван Фролов пояснил,что на данный момент объединение не планируется.

Заведующая отделом организации экстренной медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях в "ТЦМК" Елена Медведева пояснила, что предложение объединить эти две службы на федеральном уровне озвучили пару лет назад. После этого в нескольких регионах произошло слияние центра медицины катастроф и скорой помощи.

По её словам, Свердловская область слишком большая, чтобы управлять работой этих двух организаций одной организации. Центр и без этого показывает свою эффективность. В других крупных регионах "Территориальный центр медицинский катастроф" работает отдельно от службы скорой помощи и они показывают себя очень результативно.

В прошлом году вышел приказ Минздрава РФ №1202н, который утверждает порядок организации и оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. В это приказе сказано, что субъект сам может определять форму организации центра медицины катастроф.

"Это будет решать региональный Минздрав. В нашей области медицинский центр будет отдельным учреждением, как оно и есть сейчас. Мы достаточно эффективно функционируем", - пояснила Елена Медведева.

"Территориальный центр медицины катастроф" оказывает экстренную медицинскую помощь при различных ЧП. В регионе действует 12 трассовых пунктов, которые спасают людей, попавших в ДТП далеко от города. Они расположены на расстоянии 60 км друг от друга, что позволяет добраться до места происшествия за 20 минут.

В парке центра медицины катастроф есть реанимационный автобус, который создал и запатентовал главный врач центра Виктор Попов. В нём можно оказывать реанимационную помощь четырём пациентам одновременно. Там есть всё необходимое оснащение для проведения не сложны операций, а также аппараты ИВЛ. В России их всего два. Второй экземпляр спасает людей в Крыму.

За время пандемии сотрудники трассовых пунктов помогали скорой помощи выезжать к заражённым коронавирусом. Они совершили 6,5 тысяч выездов к пациентам.

Напомним, вчера губернатор Евгений Куйвашев вручил премии "Медицинский Олимп" представителям нескольких медицинских организаций региона и лучшим врачам. Среди них был и "Территориальный центр медицинских катастроф".