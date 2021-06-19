Почти 90% заболевших коронавирусом в Москве подхватили индийский штамм COVID-19

Уровень антител в крови должен быть в два раза выше, чем необходимо для «уханьского» варианта коронавируса.

Почти у 90% заболевших коронавирусом жителей Москвы выявлен индийский штамм. Эта разновидность COVID-19 считается более заразной.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, сейчас 89,3% заболевших являются носителями мутировавшего коронавируса, так называемым индийским штаммом «дельта». Об этом он рассказал в интервью Первому каналу.

По словам градоначальника Москвы, этот штамм распространяется быстрее и является более агрессивным по сравнению с другими. Он также отметил, что для противостояния болезни уровень антител в крови должен быть в два раза выше, чем необходимо для наиболее распространённого «уханьского» варианта коронавируса.

«По сути дела, мы заново начинаем проходить эту историю (пандемию коронавируса — прим. ред.), причем с более тяжелыми последствиями», - отметил Сергей Собянин.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вариант «Дельта», был впервые зарегистрирован в Индии. Он распространился уже на 80 стран. Считается, что вариант «Дельта» гораздо более заразный и смертоносный, чем все предыдущие вариации COVID-19. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что «дельта» сейчас интенсивно распространяется как в России, так и по миру.

Как писала «Областная газета», Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработал Национальную базу данных мутаций коронавируса. Информацию туда могут вносить все научные учреждения, изучающие геномы коронавируса. Главная цель - обеспечить быстрый доступ к данным об эпидемиях и пандемических вирусах.