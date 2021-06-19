В Москве не привитым от COVID-19 отказали в плановой госпитализации

Продолжительность действия особых мер будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации. Фото: Павел Ворожцов

В Москве введены ременные ограничения, в рамках которых плановая госпитализация будет осуществляться только для вакцинированных от COVID-19 пациентов. Такая мера будет действовать, как минимум, месяц ради сдерживания распространения инфекции.

Как сообщили в департаменте здравоохранения столицы, порядок госпитализации пациентов с наличием прививки от коронавирусной инфекции, за исключением случаев с медицинскими противопоказаниями к вакцинации, будет временной.

«Как только эпидемиологическая ситуация в столице станет менее напряженной и стабилизируется, оказание плановой помощи в городских стационарах будет возвращено в прежний режим. Предполагается, что ожидаемый срок временного порядка плановой госпитализации составит период около одного месяца, однако продолжительность его действия будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации в городе", - говорится в сообщении.

В департаменте также подчеркнули, что в городе предпринимаются все необходимые меры, чтобы предотвратить распространения коронавируса. «Подчеркиваем, что новые меры по оказанию плановой помощи введены исключительно для того, чтобы защитить пациентов от коронавирусной инфекции. Больные с медицинскими противопоказаниями к вакцинации будут госпитализироваться в обычном порядке», - отметили в департаменте здравоохранения Москвы.

Ранее на сайте столичного департамента здравоохранения появилась информация о том, что больницы в Москве временно будут оказывать плановую помощь только пациентам с прививкой от коронавируса. Исключение составляют люди с онкологическими болезнями и с заболеваниями крови.

В среду, 16 июня, стало известно о том, что главный санитарный врач Москвы Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации от COVID-19 60 процентов работающих в сфере торговли и услуг. Как писала «Областная газета», следом за ней аналогичное постановление издала глава Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области Ольга Микаилова. В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин поддержал решение санитарных служб и подписал соответствующий указ № 32-УМ. Это решение, мягко говоря, удивило многих, так как оно явно расходится с недавними заявлениями федеральных властей о том, что вакцинация от коронавируса только добровольна.

Стоит отметить, что о вероятности роста смертности из-за других заболеваний при этом никто не говорит. Немаловажным является и то, что плановые пациенты вынуждены ждать помощи с начала пандемии коронавирусной инфекции.