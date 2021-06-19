За день в Свердловской области подтвердили 159 случаев заражения COVID-19

Средний Урал занял 9-ю строчку среди регионов России по числу выявленных ковид-пациентов. Фото: Галина Соловьёва

На территории Свердловской области за минувшие сутки выявили ещё 159 случаев коронавируса. Общее число заболевших COVID-19 в России достигло 17 906 человек.

Вылечились от опасной инфекции более 85 тысяч человек, в том числе 146 - за последний день. На лечении официально остаются порядка 2,5 тысячи ковид-пациентов.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 91 594, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением инфекции.

Положительные тесты на коронавирус сдали жители Екатеринбурга (+63), Алапаевска, Арамильского, Артинского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхотурья, Верхней Синячихи, Горноуральского, Шалинского и Рефтинского городских округов, Дегтярска, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Кировграда, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Ревды, Режа, ЗАТО Свободный, Серова, Сухого Лога.

Состояние 314 госпитализированных медики оценивают как тяжелое. 178 из их числа находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях.

За сутки от коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений скончались 14 пациентов. Общее число смертей от этой инфекции в Свердловской области составляет 3 663.

Днём ранее стало известно о 153 новых случаях коронавируса в регионе. Сегодня область занимает 9-ю строчку среди субъектов федерации по числу выявленных ковид-пациентов.

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