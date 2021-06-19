Заболеваемость COVID-19 в России достигла почти 18 тысяч случаев в сутки

За сутки в стране от опасного вируса умерло 466 человек. Фото: Галина Соловьёва

За минувший день в России выявлено 17 906 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Суточный прирост составил 0,34%.

Больше всего заболевших за день выявлено в Москве (+9120), Подмосковье (+1456), Санкт-Петербурге (+996), Нижегородской области (+231) и в Бурятии (+226). Свердловская область находится на девятой строчке антирейтинга со 159 новыми случаями заражения коронавирусом.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 10 684 человека, а за всё время - 4 861 343 пациента, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением инфекции.

За день от коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений скончалось 466 человек, а с момента начала распространения COVID-19 в России - 128 911.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 19 июня остаются 596 906 человек, заражённых коронавирусом.

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