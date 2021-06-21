В Екатеринбурге почти 45 тысяч заболевших коронавирусом: данные по городам

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. В Екатеринбурге число инфицированных с начала пандемии 21 июня достигнет 45 тысяч.
В столице Урала болеют или переболели COVID-19 3% населения. Всего в регионе выявлено 91 759 случаев коронавируса за 1,5 года пандемии. Диагноз подтвердили у 2,2% свердловчан.
Городами-лидерами по числу заразившихся являются 13 территорий. Помимо Екатеринбурга, это:
- Нижний Тагил (6 627),
- Первоуральск (3 293),
- Ревда (2 566),
- Каменск-Уральский и Каменский район (2 420),
- Берёзовский (2 223),
- Верхняя Пышма (1 853),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (1 397),
- Реж (1 279),
- Серов (1 226),
- Нижнесергинский район (1 157),
- Талицкий район (1 070),
- Сухой Лог (1 068).
Накануне стало известно о 165 новых ковид-пациентах, в том числе 34 - в Екатеринбурге. Прививки от коронавируса поставили 12,1% свердловчан, или 524 866 человек.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале