В Екатеринбурге почти 45 тысяч заболевших коронавирусом: данные по городам

Прививки от коронавируса поставили 12,1% свердловчан, или 524 866 человек. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. В Екатеринбурге число инфицированных с начала пандемии 21 июня достигнет 45 тысяч.

В столице Урала болеют или переболели COVID-19 3% населения. Всего в регионе выявлено 91 759 случаев коронавируса за 1,5 года пандемии. Диагноз подтвердили у 2,2% свердловчан.

Городами-лидерами по числу заразившихся являются 13 территорий. Помимо Екатеринбурга, это:

Нижний Тагил (6 627),

Первоуральск (3 293),

Ревда (2 566),

Каменск-Уральский и Каменский район (2 420),

Берёзовский (2 223),

Верхняя Пышма (1 853),

Красноуфимск и Красноуфимский район (1 397),

Реж (1 279),

Серов (1 226),

Нижнесергинский район (1 157),

Талицкий район (1 070),

Сухой Лог (1 068).

Накануне стало известно о 165 новых ковид-пациентах, в том числе 34 - в Екатеринбурге. Прививки от коронавируса поставили 12,1% свердловчан, или 524 866 человек.