Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
21 июня 2021, 09:13

В Екатеринбурге почти 45 тысяч заболевших коронавирусом: данные по городам

Женщина в маске разглядывает пионы

Прививки от коронавируса поставили 12,1% свердловчан, или 524 866 человек. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. В Екатеринбурге число инфицированных с начала пандемии 21 июня достигнет 45 тысяч.

В столице Урала болеют или переболели COVID-19 3% населения. Всего в регионе выявлено 91 759 случаев коронавируса за 1,5 года пандемии. Диагноз подтвердили у 2,2% свердловчан.

Городами-лидерами по числу заразившихся являются 13 территорий. Помимо Екатеринбурга, это:

  • Нижний Тагил (6 627),
  • Первоуральск (3 293),
  • Ревда (2 566),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (2 420),
  • Берёзовский (2 223),
  • Верхняя Пышма (1 853),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (1 397),
  • Реж (1 279),
  • Серов (1 226),
  • Нижнесергинский район (1 157),
  • Талицкий район (1 070),
  • Сухой Лог (1 068).

Накануне стало известно о 165 новых ковид-пациентах, в том числе 34 - в Екатеринбурге. Прививки от коронавируса поставили 12,1% свердловчан, или 524 866 человек.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
21.06.2021, 09:13 / Общество
В Екатеринбурге почти 45 тысяч заболевших коронавирусом: данные по городам
21.06.2021, 08:40 / Общество
В Серове за ночь сгорели три автомобиля
21.06.2021, 08:03 / Общество
Две улицы перекроют на неделе в Екатеринбурге
21.06.2021, 07:33 / Общество
На территории леспромхоза в Артёмовском ГО разгорелся крупный пожар
21.06.2021, 07:15 / Общество
Макаровский мост в Екатеринбурге дважды перекроют за месяц