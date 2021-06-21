В Санкт-Петербурге вводят обязательную вакцинацию госслужащих

Чиновники, сотрудники унитарных предприятий и органов исполнительной власти в Санкт-Петербурге должны будут привиться до 15 августа. Фото: Юрий Петухов.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о введении новых ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом. Власти города обязали вакцинироваться от ковида 65% госслужащих и чиновников, а также усилили ограничения на работу спортивных и развлекательных объектов.

Как сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга, чиновники, сотрудники унитарных предприятий и органов исполнительной власти должны будут привиться до 15 августа. Помимо этого педагогам вузов рекомендуется мотивировать студентов к прохождению вакцинации.

Также вводятся следующие ограничения:

20 июня были усилены меры профилактики в фан-зонах Евро-2021: в тематический парк "Юбилейный" будут пускать не более 1 000 человек, а в фан-зону на Конюшенной площади - не более 3 000;

С сегодняшнего дня, 21 июня, в городе перестают работать аквапарки и аттракционы, а на мероприятия численностью более 75 человек будут пускать только тех, у кого имеется отрицательный тест на коронавирус. Максимальное число посетителей на таких мероприятиях - до 500 человек;

Со вторника, 22 июня, перевозки водным транспортом будут осуществляться только после того, как перевозчики актуализируют стандарт безопасности;

В день праздника "Алые паруса", 25 июня, на Васильевском острове и в Адмиралтейском районе запретят деятельность точек общепита в период с 16:00 25 июня до 6:00 26 июня.

Напомним, с 17 июня в Санкт-Петербурге усилены меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Из-за роста заболеваемости власти города ввели ограничения на работу фудкортов и деятельность баров и ресторанов в ночное время.

Кроме того, 16 июня главный санврач Москвы Елена Андреева подписала постановление, обязывающее около 60% работающих граждан поставить первый компонент вакцины до 15 июля.

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