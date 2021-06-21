Заболеваемость COVID-19 в Свердловской области растёт пятый день подряд: 174 новых случая

За прошедшие сутки в Свердловской области диагноз коронавирус поставили 174 пациентам. Всего в регионе зафиксировано почти 92 тысячи случаев заражения.
По выздоровлению за последние 24 часа из больниц выписался 151 свердловчанин. Ковид смогли побороть уже 85 709 жителей Свердовской области. На лечении в регионе остаются 2 532 человек.
Общее число случаев коронавируса в регионе - 91 933.
При этом количество жертв опасной болезни на Среднем Урале увеличилось на 14. В общей сложности в регионе было зарегистрировано 3 692 смертей от коронавируса и осложнений, вызванных инфекцией.
Напомним, днём ранее было выявлено 165 новых заражённых COVID-19. Заболеваемость в Свердловской области растёт уже пятый день подряд.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале