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Общество / Здравоохранение и здоровье
21 июня 2021, 13:32

Заболеваемость COVID-19 в Свердловской области растёт пятый день подряд: 174 новых случая

Люди в масках

Всего в регионе зафиксировано почти 92 тысячи случаев заражения. Фото: Галина Соловьёва.

За прошедшие сутки в Свердловской области диагноз коронавирус поставили 174 пациентам. Всего в регионе зафиксировано почти 92 тысячи случаев заражения.

По выздоровлению за последние 24 часа из больниц выписался 151 свердловчанин. Ковид смогли побороть уже 85 709 жителей Свердовской области. На лечении в регионе остаются 2 532 человек.

Общее число случаев коронавируса в регионе - 91 933.

При этом количество жертв опасной болезни на Среднем Урале увеличилось на 14. В общей сложности в регионе было зарегистрировано 3 692 смертей от коронавируса и осложнений, вызванных инфекцией.

Напомним, днём ранее было выявлено 165 новых заражённых COVID-19. Заболеваемость в Свердловской области растёт уже пятый день подряд.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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Заболеваемость COVID-19 в Свердловской области растёт пятый день подряд: 174 новых случая