За сутки коронавирусом в России заболели 17 378 человек

Больше всего заражённых выявлено традиционно в Москве - 7 584 заболевших. Фото: Павел Ворожцов.

В России коронавирусную инфекцию подхватили ещё 17 378 человек. Общее число заболевших в стране составляет 5 334 204.

Больше всего заражённых выявлено традиционно в Москве - 7 584 заболевших. В Свердловской области, которая находится на 8-м месте в списке регионов с наибольшей суточной заболеваемостью, выявлено 174 новых пациента, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с ковидом в России.

При этом 8 361 человек выписан из больниц по выздоровлению за минувшие сутки. Всего в стране от коронавируса излечились уже 4 878 333 человека.

Число летальных исходов за последний день - 440 случаев. Общее число россиян, скончавшихся из-за болезни, приближается к 130 тысячам - на сегодняшний день зарегистрировано 129 801 смертей.

Напомним, днём ранее в России выявили 17 611 случаев COVID-19.