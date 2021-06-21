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Общество / Здравоохранение и здоровье
21 июня 2021, 19:57

В екатеринбургской ГКБ №40 стартовала неделя эндокринологии

  Анна Митчина
Медицинские атрибуты

За бесплатной консультацией по телефону может обратиться любой желающий. Фото: Павел Ворожцов

Врачи ГКБ №40 в Екатеринбурге с 21 по 25 июня организуют горячую линию для консультаций по телефону. А 26 июня пройдёт "Субботник против диабета", в рамках которого жители смогут пройти полноценное обследование.

Обратиться за консультацией может любой житель Свердловской области с сахарным диабетом. Звонки принимаются с 21 по 25 июля с 12:00 до 15:00 по номеру +7(901)150-42-59.

В поликлинике больницы (Волгоградская, 189) продолжит свою работу школа для больных сахарным диабетом 2 типа без инсулина и с инсулинотерапией. Для каждой группы составят свою программу. В курс входит 4 занятия. Уроки проводятся в 17:00. Необходима предварительная запись по телефонам +7 (343) 232-01-66, +7(343) 232-01-04. Звонки принимаются в рабочие дни с 8:00 до 18:30.

В конце недели пройдёт "Субботник против диабета". В программу приёма врача-эндокринолога входит:

  • антропометрическое исследование;
  • подиатрический осмотр стоп;
  • сдача анализов на оценку уровня почечной функции с результатами;
  • скрининг у офтальмолога;
  • итоговая консультация с эндокринологом и объяснение тактики дальнейшего лечения.

Предварительно записаться на приём можно по телефону: +7(343) 266-97-50 с 9:00 до 16:00 с 21 по 25 июня включительно.

Областная газета Свердловской области

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