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22 июня 2021, 07:16

В Свердловской области 92 тысячи заболевших коронавирусом. Данные по городам

Люди идут по зелёной аллее

Городами-лидерами по числу заразившихся являются 13 территорий. Накануне Екатеринбург перешагнул отметку в 45 тысяч заразившихся. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. Общее число инфицированных в регионе 22 июня достигнет 92 тысяч.

Болеют или переболели COVID-19 2,2% свердловчан. Прививки от коронавируса поставили 12,1% свердловчан, или 524 866 человек.

Напомним, что отметку в 91 тысячу заболевших за 1,5 года пандемии регион перешагнул меньше недели назад, в 90 тысяч заразившихся - 8 июня, в 80 тысяч - 15 марта. Суточная заболеваемость растёт уже пять суток подряд. Накануне стало известно о 174 новых случаях.

Городами-лидерами по числу заразившихся являются 13 территорий. Накануне Екатеринбург перешагнул отметку в 45 тысяч заразившихся. Более 1 000 заболевших COVID-19 выявлено также в:

  • Нижнем Тагиле (6655),
  • Первоуральск (3310),
  • Ревда (2 568),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (2421),
  • Берёзовский (2231),
  • Верхняя Пышма (1 855),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (1399),
  • Реж (1280),
  • Серов (1226),
  • Нижнесергинский район (1158),
  • Сухой Лог (1072).
  • Талицкий район (1070).

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