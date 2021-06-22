В Свердловской области 92 тысячи заболевших коронавирусом. Данные по городам

Городами-лидерами по числу заразившихся являются 13 территорий. Накануне Екатеринбург перешагнул отметку в 45 тысяч заразившихся. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. Общее число инфицированных в регионе 22 июня достигнет 92 тысяч.

Болеют или переболели COVID-19 2,2% свердловчан. Прививки от коронавируса поставили 12,1% свердловчан, или 524 866 человек.

Напомним, что отметку в 91 тысячу заболевших за 1,5 года пандемии регион перешагнул меньше недели назад, в 90 тысяч заразившихся - 8 июня, в 80 тысяч - 15 марта. Суточная заболеваемость растёт уже пять суток подряд. Накануне стало известно о 174 новых случаях.

Городами-лидерами по числу заразившихся являются 13 территорий. Накануне Екатеринбург перешагнул отметку в 45 тысяч заразившихся. Более 1 000 заболевших COVID-19 выявлено также в:

Нижнем Тагиле (6655),

Первоуральск (3310),

Ревда (2 568),

Каменск-Уральский и Каменский район (2421),

Берёзовский (2231),

Верхняя Пышма (1 855),

Красноуфимск и Красноуфимский район (1399),

Реж (1280),

Серов (1226),

Нижнесергинский район (1158),

Сухой Лог (1072).

Талицкий район (1070).

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